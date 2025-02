Trump blocca i fondi per le colonnine EV

Il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, sotto la presidenza di Donald Trump, ha sospeso l'approvazione dei piani statali per l'implementazione dell'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici nell'ambito del programma federale NEVI da 5 miliardi di dollari. La decisione mette in dubbio miliardi di fondi non spesi destinati alle stazioni di ricarica in tutto il paese.

Questa mossa rappresenta un duro colpo per lo sviluppo dell'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici negli Stati Uniti. Il programma NEVI, approvato nel 2021 come parte dell'Infrastructure Investment and Jobs Act, mirava a creare una rete nazionale di stazioni di ricarica rapida lungo le principali autostrade. La sospensione dei piani statali già approvati crea incertezza sul futuro di questi progetti cruciali per l'adozione dei veicoli elettrici.

In una lettera ai dipartimenti dei trasporti statali, l'Amministrazione Federale delle Autostrade (FHWA) ha comunicato che le linee guida precedenti del programma NEVI sono state revocate e che nessun nuovo impegno di spesa può avvenire fino all'emissione di nuove linee guida e all'approvazione di nuovi piani statali. Questa decisione colpisce potenzialmente miliardi di dollari di fondi non ancora spesi o impegnati per progetti specifici.

Esperti e sostenitori ambientali hanno sollevato dubbi sulla legalità di questa mossa dell'amministrazione Trump. Andrew Wishnia, ex vice segretario assistente per la politica climatica presso il Dipartimento dei Trasporti USA, ha dichiarato: "l'amministrazione ha ogni diritto di rimuovere le linee guida e sostituirle con le proprie. Le elezioni hanno conseguenze. Ma il promemoria appare palesemente in contrasto con la legge".

Andrew Rogers, ex vice amministratore della FHWA, ha aggiunto che "non c'è alcuna base legale per 'decertificare' fondi già assegnati agli stati per costruire progetti sulla base di una politica".

Ryan Gallentine di Advanced Energy United, un gruppo che rappresenta aziende del settore energetico, ha messo in dubbio la legittimità del memo e ha esortato i dipartimenti dei trasporti statali a continuare l'esecuzione del programma fino alla finalizzazione di nuove linee guida.

La mancanza di un'infrastruttura di ricarica affidabile e capillare è uno dei principali ostacoli alla diffusione dei veicoli elettrici negli Stati Uniti. Il programma NEVI mirava proprio ad affrontare questo problema finanziando la costruzione di migliaia di stazioni di ricarica, a partire dai siti lungo le principali autostrade.

Secondo i dati della società di analisi Paren, a fine gennaio c'erano 51 stazioni NEVI attive con 224 punti di ricarica in 14 stati. Complessivamente, gli stati hanno assegnato 615 milioni di dollari per costruire 999 stazioni con circa 4.600 punti di ricarica.

Foto di Kindel Media da Pexels

La sospensione del programma NEVI potrebbe rallentare significativamente l'espansione di questa rete cruciale, creando incertezza per i dipartimenti dei trasporti statali e le aziende di ricarica che contavano su questi fondi per pianificare decisioni a lungo termine.

La FHWA ha dichiarato che pubblicherà una bozza delle nuove linee guida in primavera, seguita da un periodo di commento pubblico prima della finalizzazione. Ciò significa che i finanziamenti NEVI potrebbero rimanere in sospeso per diverse settimane o mesi.

Resta da vedere come questa decisione si inserirà nel contesto più ampio degli sforzi dell'amministrazione Trump per rallentare le politiche climatiche e i programmi che supportano l'adozione di auto elettriche nel paese. La mossa potrebbe finire per essere risolta nei tribunali, dato che il finanziamento NEVI è stato stanziato dal Congresso e non può essere cancellato o sospeso indefinitamente con un semplice tratto di penna.

Per ora, l'amministrazione ha dichiarato che i rimborsi per gli impegni esistenti saranno consentiti per non interrompere gli attuali impegni finanziari. Tuttavia, l'incertezza creata da questa decisione potrebbe avere un impatto significativo sullo slancio verso l'elettrificazione dei trasporti negli Stati Uniti.