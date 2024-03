Auto elettriche, arriva la piattaforma nazionale con tutti punti di ricarica

Se avete un'auto elettrica o ibrida plug-in, sicuramente vi sarete chiesti almeno una volta: dove posso ricaricarla? Fortunatamente, ora c'è una risposta più semplice grazie alla nuova Piattaforma Unica Nazionale (PUN) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

PUN è un portale istituzionale che mappa tutti i punti di ricarica disponibili in Italia. Con un solo click, potete accedere a una mappa interattiva che vi mostrerà tutte le colonnine di ricarica nelle vicinanze. Ogni punto è dettagliatamente descritto, con informazioni sull'indirizzo, gli orari di apertura, il tipo di connettore e la potenza massima erogabile. Inoltre, vi informa su quali operatori erogano il servizio e lo stato attuale del punto di ricarica.

PUN è disponibile come web app statica, il che significa che potete accedervi facilmente dal vostro computer o smartphone. Tuttavia, presto sarà rilasciata un'applicazione dedicata che renderà ancora più semplice trovare e navigare verso i punti di ricarica. Questa nuova app sarà disponibile entro dicembre e offrirà anche un'interoperabilità in tempo reale con gli operatori, permettendoti di vedere la disponibilità dei punti di ricarica in tempo reale.

Attualmente PUN mappa oltre 32.000 punti di ricarica, ma il Ministero si è impegnato ad aggiungere i restanti 12.000 entro il prossimo 26 luglio. Questo significa che presto avrete accesso a una rete ancora più ampia di colonnine su tutto il territorio nazionale.

Quindi, se state pianificando un viaggio in auto elettrica o semplicemente volete sapere dove ricaricare la vostra auto nel quotidiano, date un'occhiata alla Piattaforma Unica Nazionale. È lo strumento perfetto per rendere la vostra esperienza di guida elettrica ancora più conveniente e senza stress.

