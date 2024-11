Tutti gli appassionati di auto dovrebbero visitare questa mostra

Fiat celebra 125 anni di storia con una mostra al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino dal 15 novembre 2023 al 4 maggio 2025. L'esposizione "125 volte Fiat" ripercorre il percorso dell'azienda fondata nel 1899 come Fabbrica Italiana Automobili Torino.

La mostra, curata da Giuliano Sergio in collaborazione con il Centro Storico Fiat e l'Heritage Hub, esplora l'impatto sociale e culturale del marchio italiano. Nove vetture iconiche sono in esposizione, tra cui la 508 Balilla del 1932, la 500 A Topolino del 1936 e la Panda 30 del 1982. L'esibizione include anche opere d'arte, memorabilia e materiali d'archivio che illustrano l'influenza della Fiat su arte, cinema e design.

Parallelamente, la rassegna "insolite e sorprendenti Fiat" presenta modelli meno noti ma tecnologicamente innovativi. Tra questi, spiccano la Fiat 520 degli anni '20, la concept car Fiat Scia del 1993 e il prototipo elettrico Fiat Vanzic del 1995. Non mancano versioni speciali come la 500 "C" Giardiniera Legno, la 600 Multipla e curiosità come la 500 Barbie Edition.

Questa doppia esposizione offre ai visitatori un viaggio attraverso la storia dell'automobilismo italiano, evidenziando l'evoluzione tecnologica e stilistica di uno dei marchi più rappresentativi del Made in Italy nel mondo.