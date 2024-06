La nuova Fiat 500 sarà ibrida e con il cambio manuale, una nuova best seller?

La nuova versione ibrida della Fiat 500 è attesa sul mercato tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. Olivier François, amministratore delegato del marchio, e Francesco Morosini, responsabile di Fiat & Abarth Serial Life, hanno confermato la notizia a Quattroruote. Il modello sarà equipaggiato con lo stesso sistema propulsivo delle versioni precedenti come la Fiat Panda Hybrid e la 500 Hybrid, con necessarie revisioni per garantire maggiore efficienza e prestazioni.

Diventerà la nuova regina della città?

Il cuore della nuova 500 ibrida sarà il motore, interamente prodotto in Italia. La base motrice sarà fabbricata a Termoli, mentre il cambio sarà realizzato a Mirafiori. Diversamente dal modello precedente, questo cambio saràe non ci saranno versioni automatiche previste al lancio. La 500 ibrida sarà spinta da una tecnologia di tipo mild hybrid e potrà contare su 70 cavalli di potenza e 95 Nm di coppia, accelerando da 0 a 100 km/h in circa 14 secondi e raggiungendo una velocità massima di poco inferiore ai 170 km/h.

Novità anche a livello estetico, dove si prevede infatti un facelift consistente e sarà costruita sulla piattaforma Stla City, utilizzata per la Fiat 500e. Oltre alle modifiche alla scocca, ci saranno importanti aggiornamenti agli interni, specialmente per integrare il nuovo comando per la trasmissione manuale. L'aggiornamento includerà anche elementi estetici e tecnologici, progettati per migliorare sia l'aspetto che la funzionalità del veicolo.

In termini di prezzo, la Fiat 500 ibrida sarà commercializzata con un costo base che si prevede possa essere attorno agli 18.500 euro, leggermente superiore rispetto alla precedente 500 Hybrid (17.700 euro). Questo incremento di prezzo riflette l'introduzione di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) e altre dotazioni di sicurezza che non erano presenti nel modello uscente. La commercializzazione è prevista almeno fino al 2029, garantendo così un impegno a lungo termine nella proposta ibrida della popolare vettura italiana.

La Fiat 500 è una delle auto più vendute in Italia e siamo sicuri che questo modello, aggiornato e rinnovato seguendo gli stilemi della variante elettrica, possa suscitare tantissimo interesse. Inoltre, con un eventuale piano di incentivazione il prezzo potrebbe scendere anche in misura importante, offrendo una base di acquisto ancora più interessante.