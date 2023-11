Un nuovo sistema di frenata rivoluzionerà le auto elettriche

I rivoluzionari sistemi steering-by-wire e shift-by-wire, che gestiscono sterzo e trasmissione attraverso l'elettronica anziché tramite meccanica e idraulica, stanno guadagnando sempre più terreno, soprattutto con l'emergere dei veicoli software-defined e delle automobili elettriche.

In arrivo potrebbe esserci un'ulteriore innovazione: il brake-by-wire, una tecnologia che consentirà di regolare la frenata in modo completamente elettronico. ZF, azienda all'avanguardia nel settore e famosa per i suoi celebri cambi automatici, ha presentato un nuovo sistema frenante puramente elettromeccanico, rivoluzionando l'approccio tradizionale che impiega liquido freni.

Questo sistema innovativo di ZF abbandona l'uso della pressione dei fluidi in favore di un motore elettrico, il quale genera forza frenante su ciascuna ruota. I segnali di frenata, trasmessi dal pedale al motore, viaggiano interamente su un circuito elettrico. L'innovazione, frutto di collaborazioni nei laboratori ZF in Cina, Stati Uniti e Germania, è stata presentata al Next Generation Mobility Day di Shanghai, rivolgendosi in particolare ai veicoli software-defined (SDV) e ai veicoli a trazione elettrica (EV).

Secondo ZF, il sistema brake-by-wire non solo consente di accorciare gli spazi di frenata, ma facilita anche il recupero dell'energia durante la frenata, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione. In caso di frenata automatica di emergenza, lo spazio di frenata a 100 km/h potrebbe ridursi fino a 9 metri in confronto ai sistemi tradizionali. Un beneficio significativo è riscontrato nelle auto elettriche, in grado di recuperare in modo più efficiente l'energia di frenata grazie a un sistema a secco, ottenendo un aumento dell'autonomia fino al 17% durante la frenata rigenerativa. Il conducente, sostiene ZF, non percepirà alcuna differenza tra il sistema brake-by-wire e il freno idraulico convenzionale.