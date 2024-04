Un senatore ha richiesto di bandire le auto elettriche cinesi: sono una minaccia

Il senatore americano Sherrod Brown ha sollevato un'allarme riguardo alle auto elettriche cinesi, chiedendo al presidente Joe Biden di vietarle negli Stati Uniti.

Brown definisce queste auto una minaccia esistenziale per l'industria automobilistica statunitense, sottolineando che permettere l'importazione di veicoli elettrici economici dalla Cina è incoerente con una politica industriale a favore dei lavoratori.

L'industria cinese dei veicoli elettrici beneficia di miliardi di dollari in sussidi governativi, creando una concorrenza sleale nei mercati internazionali. Marchi come BYD e MG sono stati oggetto di un'indagine anti-sovvenzione negli Stati Uniti, ma le importazioni di auto elettriche cinesi continuano ad aumentare, preoccupando i costruttori automobilistici statunitensi.

Brown teme che l'aumento delle vendite di auto elettriche cinesi metta in ginocchio l'industria automobilistica nazionale e minacci gli sforzi per riportare la produzione di semiconduttori negli Stati Uniti. Inoltre, esprime preoccupazione per il rischio per la sicurezza derivante dall'accesso della Cina ai dati raccolti dalle auto connesse.

Il senatore propone di vietare le auto elettriche cinesi negli Stati Uniti, utilizzando strumenti come la Sezione 421 del Trade Act del 1974, al fine di proteggere il mercato delle auto elettriche americane e preservare la sicurezza nazionale.

Anche in Europa BYD e MG sono in vendita da alcuni anni e lo scorso ottobre, l'UE, ha avviato un'indagine anti-sovvenzione per verificare se il governo cinese stia concedendo ai marchi cinesi un vantaggio sleale.

L'indagine dell'UE non si concluderà prima di novembre, ma un altro rapporto pubblicato questa settimana ha rivelato che i sussidi governativi alle aziende tecnologiche verdi sono parecchio diffusi in Cina.

Secondo uno studio dell'Istituto Kiel, BYD, che al momento vende più auto elettriche di Tesla, ha beneficiato di quasi 4 miliardi di dollari (3,7 miliardi di euro) di aiuti diretti da parte del governo cinese nel 2022.

Il mese scorso, l'UE ha iniziato a prestare maggiore attenzione alle importazioni di auto elettriche cinesi, minacciando di applicare tariffe retroattive che potrebbero iniziare a essere imposte a partire da quest'estate.