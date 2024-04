L'uscita di Fallout London alla fine è stata rimandata

Come vi avevamo anticipato venerdì, Team FOLON stava valutando come gestire l'imminente uscita di Fallout: London in seguito all'annuncio dell'aggiornamento next-gen di Fallout 4.

Il tanto atteso progetto, che vi ricordiamo essere una mod di Fallout 4 delle dimensioni di una espansione ufficiale per il gioco di Bethesda, alla fine ha subito un rinvio a causa dell'annuncio dell'imminente aggiornamento di Fallout 4 per la attuale generazione di console.

I motivi dietro alla decisione, come anticipato dal team di sviluppo, sono stati spiegati in un lungo video-diario rilasciato nella giornata di ieri (e che potrete trovare qui di seguito).

A differenza di quanto si poteva pensare, Il team di sviluppo della mod non ha espresso preoccupazioni riguardo alla data di uscita dell'aggiornamento, che avrebbe potuto ridurre l'attenzione verso l'imponente mod, quanto più riguardo alla possibile incompatibilità di alcuni aspetti dell'update, con il lavoro già svolto da FOLON. Questo importante aspetto ha portato il team a decidere di posticipare il lancio della mod a una data ancora da definire.

Il team, pur rallegrandosi per l'aggiornamento di Fallout 4, ha dovuto prendere questa difficile decisione per garantire la migliore esperienza possibile ai futuri fruitori di Fallout: London.

Attualmente, non è chiaro quanto tempo sarà necessario per apportare le correzioni necessarie alla mod per renderla compatibile con il futuro update. Motivo per il quale il team non ha voluto sbilanciarsi indicando un ipotetico periodo di uscita.

Dal video diario, però, emerge un'altra informazione importante, questa volta riguardante la disponibilità della mod: per poter scaricare Fallout: London, difatti, sarà necessario accedere a Steam e GOG (Epic Games Store non è ancora stato confermato dagli sviluppatori).

Il contenuto della mod è troppo ampio per essere ospitato su Nexus Mod, la piattaforma dedicata al modding. Il Team FOLON, infine, ha manifestato il desiderio di trasformare Fallout: London in un prodotto indipendente, ma non ha ancora avuto l'opportunità di discutere la questione con Bethesda Game Studios per capire se questo sogno possa essere realizzato.

Nonostante il rinvio, l'entusiasmo intorno a Fallout London rimane alto, e i fan della serie possono continuare ad attendere con trepidazione il suo rilascio ufficiale. Bisognerà ora pazientare per ulteriori aggiornamenti da parte del Team FOLON riguardo alla nuova data di lancio.