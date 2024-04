Mini Aceman è la nuova elettrica che sfida Jeep Avenger e Fiat 600

Il Salone dell'Auto di Pechino si conferma palcoscenico d'eccezione per le novità nel mondo automobilistico. Quest'anno, a catalizzare l'attenzione degli appassionati, è stata Mini con il lancio della sua Aceman, il nuovo modello interamente elettrico che amplia la gamma del costruttore inglese. Unico nel suo genere, l'Aceman segna un passo in avanti decisivo per Mini, distinguendosi come l'erede della Clubman e posizionandosi strategicamente tra i B-SUV più attesi dell'anno.

Mini Aceman si fa notare per le sue dimensioni compatte ma spaziose: lunga 4,07 metri e larga 1,75, con un'altezza di 1,50 metri, promette agilità e confort. Il bagagliaio varia da una capienza di 300 a ben 1.005 litri, a seconda della configurazione. Queste caratteristiche la rendono un avversario diretto di modelli come il Jeep Avenger e l'Alfa Romeo Junior, in particolare nella lotta per il predominio nel segmento dei B-SUV elettrici.

L’aspetto è uno dei punti di forza dell'Aceman: i grandi fari anteriori, uniti ad una calandra frontale di design, danno vita ad un'espressione inconfondibile che conserva l'iconica identità Mini pur proponendosi con uno stile quasi avventuroso. Disponibile con cerchi dagli 17 ai 19 pollici e completato da protezioni e fascioni neri, il tutto contribuisce a conferire all'auto un look pronto per ogni tipo di strada, urbana o extraurbana che sia.

All'interno, la Mini Aceman incanta con uno stile minimalista che non rinuncia alla funzionalità. Il grande schermo Oled circolare da 9,4 pollici è al centro della plancia, fungendo da cuore tecnologico dell'auto. Conosciuto come Mini Interaction Unit, consente l'accesso a svariate funzionalità: dal quadro strumenti al sistema di infotainment, tutto è progettato per un'interazione intuitiva, arricchita dalla possibilità di attivare l'assistente vocale semplicemente diciendo "Hey Mini".

La Mini non trascura le prestazioni: l'Aceman si declina in due versioni, Aceman E e Aceman SE, con potenze di 184 CV e 218 CV rispettivamente. Entrambe garantiscono un'accelerazione vigorosa e una guida dinamica, sostenute da un'autonomia che raggiunge i 406 km nella versione SE grazie alla batteria da 54,2 kWh. Ricaricare la Mini Aceman è altrettanto efficiente, con tempi che variano dai 30 minuti per una carica dal 10 all’80% a seconda della potenza della colonnina utilizzata.

L'arrivo della Mini Aceman nelle concessionarie, previsto per l'autunno del 2024, è molto atteso. Con un prezzo di partenza di 43.500 euro, promette di diventare un punto di riferimento per chi cerca un'auto elettrica capace di combinare performance, stile e sostenibilità. La Mini Aceman non è solo un'auto: è la testimonianza dell'impegno di Mini verso un futuro più verde, senza rinunciare al piacere di guida che da sempre contraddistingue il marchio.