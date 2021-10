Una start-up indiana svela l’auto elettrica più leggera al mondo

Ekonk, ideato e progettato da Vazirani Automotive con sede a Mumbai, è un prototipo elettrico che segue gli stilemi del hypercar “Shul” che ha fatto il suo debutto al Goodwood Festival of Speed di quest’anno. Il modello pensato dalla società indiana è difatti una monoposto a batteria con sistema di raffreddamento ad aria, un escamotage ideato per mantenere sia i costi che i pesi contenuti. Le informazioni condivise riportano un peso complessivo di appena 738 kg, una struttura interamente in fibra di carbonio e una potenza massima di 722 Cv. Con queste specifiche, Ekonk è in grado di bruciare lo 0 a 100 in 2,5 secondi e raggiungere una velocità massima di 250 km/h. Una versione embrionale di Ekonk sarebbe già stata testata sulla pista ad alta velocità di Natrax, vicino a Indore in India.

“Per la società, Ekonk rappresenta il nostro vero inizio dove per la prima volta design e innovazione si incontrano in un unico concetto. È il nostro primo veicolo “vero” – ha affermato il fondatore dell’azienda, Chunky Vazirani, precedentemente in carica da Rolls-Royce e Jaguar Land Rover. Vazirani afferma che il design del modello, che prevede un sistema a ruote coperte, conferisce a Ekonk un coefficiente di resistenza aerodinamica decisamente contenuto. Non è chiaro se Ekonk entrerà in produzione, ma la tecnologia vista nel modello verrà implementata nella nuova versione di Shul.

Al momento non sono stati rilasciati dettagli sul sistema di alimentazione e la relativa autonomia di guida.