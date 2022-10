L’Europarlamento, più precisamente la Commissione per i trasporti e il turismo, si appresta a chiedere importanti modifiche e requisiti per quanto concerne all’infrastruttura di ricarica delle auto elettriche. Il nuovo regolamento impone precisi obiettivi sul dispiegamento delle stazioni e sulle specifiche tecniche, come ad esempio la presenza di stazioni di ricarica ogni 60 chilometri lungo le principali arterie stradali europee e un piano operativo entro il 2024.

Oltre alla presenza più marcata di colonnine di ricarica per auto elettriche, si chiede la realizzazione di un maggior numero di stazioni a idrogeno, una ogni 100 km con attivazione entro il 2028. Tra i requisiti, la Commissione chiede: due punti di ricarica per ogni stazione entro il 2028, pagamento facile e intuitivo, prezzi chiari al kWh e accessi validi per qualsiasi veicolo. Infine si prevede la creazione di un sistema di raccolta dati europeo, capace di catalogare le informazioni riguardanti tempi di attesa, disponibilità di accesso e tariffe di tutte le stazioni.

Sarà facilmente attuabile in Italia? Difficile a dirsi al momento, al netto di tutte le considerazioni legate alle deroghe necessarie per le aree più remote o con traffico non elevato. In ogni caso in Italia, come evidenziato in questo approfondimento, la presenza di punti di ricarica ad alta velocità è ancora molto contenuta; su circa i 7.000 km di rete autostradale, sono presenti appena 118 punti di ricarica. Situazione che migliora se si considerano i punti di ricarica nelle immediate vicinanze alla rete autostradale che però richiedono di uscire dall’autostrada e varcare un casello.

I cantieri in merito tuttavia non mancano, resta da capire se la crescita sarà abbastanza da soddisfare tutti i requisiti che verranno introdotti in Commissione, soprattutto per quanto riguarda l’idrogeno.