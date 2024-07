Vignette autostradali elettroniche, viaggiare in auto ora è ancora più semplice

Telepass amplia la sua offerta per i viaggi all'estero, introducendo un nuovo servizio chiamato Vignette elettroniche. Questo servizio permette ai possessori di Telepass di acquistare direttamente tramite l'App i contrassegni digitali necessari per il pagamento del pedaggio autostradale in Europa, specificatamente in paesi come Svizzera, Austria, Repubblica Ceca e Slovenia.

Il servizio Vignette elettroniche è facile da attivare: basta accedere all'App Telepass, selezionare la sezione "Veicoli" e, dopo aver scelto il veicolo di interesse, definire le opzioni relative al paese, alla durata, e alla data di validità della Vignetta. Una volta confermato l’acquisto, i clienti riceveranno il contrassegno via e-mail e potranno visualizzarlo direttamente nella sezione dedicata dell'App. Le Vignette sono associate alla targa del veicolo e non necessitano di essere incollate fisicamente, rendendo il passaggio nei paesi con obbligo di Vignetta ancora più comodo e senza la necessità di conservare ricevute cartacee.

Il costo del servizio Vignette elettroniche è determinato dalle concessionarie stradali dei singoli paesi e l’ammontare sarà addebitato nel primo ciclo di fatturazione successivo all'acquisto.

Con l'introduzione delle Vignette elettroniche, il numero di paesi in cui è possibile utilizzare il Telepass Europeo per il pagamento dei pedaggi stradali si estende. Oltre alle nuove aggiunte, il servizio include già Francia, Spagna, Portogallo e Croazia. L’obiettivo dichiarato da Telepass è quello di completare l’offerta per il pagamento internazionale dei pedaggi per i veicoli leggeri, integrando ulteriormente servizi innovativi come le Vignette elettroniche nel suo sistema. Questa innovazione semplifica notevolmente le procedure per i viaggiatori frequenti, offrendo una soluzione pratica e immediata per conformarsi alle varie normative europee sui pedaggi stradali.