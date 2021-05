Viritech Apricale, la hypercar a idrogeno nata in UK

La start-up inglese Viritech sta lavorando allo sviluppo di una hypercar alimentata a idrogeno; la compagnia non ha intenzione di diventare un produttore di automobili a tempo pieno, ma sfrutterà questo ambizioso progetto per farsi conoscere e per affinare la tecnologia di alimentazione a idrogeno.

Il progetto ‘Apricale’ è stato annunciato nel mese di gennaio, e qualche giorno fa la compagnia ha confermato che lo sviluppo avverrà presso il MIRA Technology Park, vicino a Birmingham. L’intenzione di Viritech è quella di sfruttare la Apricale come punto di partenza di un modello di business che punta a espandersi su altri mercati, come quello dei camion da lavoro, ma anche in ambito marino e aerospaziale.

Nel video rilasciato dalla compagnia che vi riportiamo in calce, si capisce come l’intenzione della compagnia britannica sia quella di sviluppare la tecnologia a idrogeno in un modo che sia facilmente applicabile sulle auto di altri produttori, dietro licenza ovviamente. Nel video si parla della necessità di far coesistere elettrico e idrogeno, adattando l’infrastruttura di ricarica e di rifornimento a queste due tecnologie che nei prossimi anni sono destinate a proliferare, vista la sempre crescente richiesta di energia pulita.

Ad oggi le informazioni sulla Apricale sono davvero poche, e non sappiamo nemmeno se questo progetto uscirà mai dalla fase prototipale: qualora dovesse riuscire a farlo, dovrebbe confrontarsi con un’altra hypercar a cellula di carburante, la Hyperion XP-1 annunciata lo scorso anno. Si tratta di un’auto nata per lo stesso motivo della Apricale, cioè portare attenzione sulla tecnologia a cellula di carburante per permetterle di diffondersi anche in altri ambiti. Hyperion – a differenza di Viritech – ha fornito alcuni dati tecnici sulla XP-1, affermando che l’auto sarà in grado di raggiungere i 355 km/h di velocità massima, offrendo più di 1600 km di autonomia.

Per ora, godiamoci le linee sinuose e improntate sull’aerodinamica della bella Viritech Apricale.