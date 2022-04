La casa automobilistica di Wolfsburg e BP hanno annunciato di aver stretto un accordo per la realizzazione di un’importante programma dedicato alla ricarica delle auto elettriche. L’obiettivo di Volkswagen e BP sarà, infatti, quello di creare un’infrastruttura di ricarica efficiente, fondamentale per i possessori di un veicolo a emissioni zero.

Ci sono moltissime aree in cui siamo complementari. BP ha una rete molto forte in tante zone del mondo. Quello che facciamo in Europa potrebbe essere fatto anche altrove, ha commentato Herbert Diess in occasione dell’inaugurazione della prima stazione di ricarica del progetto a Dusseldorf.

BP e la casa automobilistica tedesca VW installeranno ben 8.000 colonnine fast in tutta Europa entro il 2024. Volkswagen si occuperà della produzione delle infrastrutture che saranno successivamente installate presso i distributori di benzina a marchio BP.

La cosa stimolante delle partnership è che si possono fare tantissime cose insieme: si può lavorare congiuntamente su impianti di raffreddamento, produzione di energia, elettrificazione, idrogeno. Sono sicuro che tra tre o quattro anni con Volkswagen faremo cose che non immaginavamo neanche potessero esistere, ha aggiunto Bernard Looney, CEO di BP.

Non dimentichiamo che Volkswagen, con l’obiettivo di incentivare la mobilità elettrica, sta lavorando su una serie di soluzioni anche grazie alla collaborazione con altri importanti colossi. Grazie alla joint venture stretta a fine 2021 con Enel X, la Casa di Wolfsburg installerà più di 3.000 punti di ricarica ad alta potenza in circa 700 località. Nel dettaglio, la joint venture Enel X-Volkswagen si concentrerà sull’installazione di punti di ricarica nei centri urbani, sulle tratte principali più utilizzate dai pendolari e sulle principali strade extra-urbane. Entro il 2025, le iniziative promosse da Volkswagen forniranno ben 18.000 punti di ricarica ad alta potenza nel continente, un numero decisamente elevato che contribuirà ad una più rapida diffusione della mobilità elettrica.