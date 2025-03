Volkswagen Passat, cosa mi piace e cosa | La mia prova

La Volkswagen Passat, un autentico pilastro del mercato automobilistico con oltre 30 milioni di esemplari venduti, si rinnova completamente giungendo alla sua nona generazione. La novità più significativa è la scelta di offrirla esclusivamente in versione station wagon, la Passat Variant, abbandonando la tradizionale berlina. Questo nuovo modello segna un deciso passo avanti in termini di dimensioni, dotazioni tecnologiche e comfort, presentandosi come una proposta concreta per chi cerca spazio e versatilità senza rinunciare al piacere di guida.

Con una lunghezza di 4,92 metri, ben 15 centimetri in più rispetto alla precedente generazione, la nuova Passat Variant si posiziona a metà strada tra una familiare tradizionale e una ammiraglia, avvicinandosi per dimensioni all'Audi A6 Avant. Il nuovo design, pur mantenendo l'eleganza sobria tipica del marchio, introduce linee più moderne e aerodinamiche che contribuiscono a migliorarne l'efficienza.

Cosa mi piace

La nuova Passat Variant sorprende per l'efficienza dei suoi propulsori. Il 2.0 TDI da 150 CV, testato su percorsi misti, ha fatto registrare un consumo medio di 22 km/litro, un valore notevole per un'auto di queste dimensioni. Questi dati si traducono in un'autonomia potenziale di oltre 1.400 chilometri con un pieno, caratteristica che rende la Passat Variant una compagna ideale per i lunghi viaggi. Il bagagliaio rappresenta il vero punto di forza di questa station wagon. Con una capacità minima di 690 litri, che può espandersi fino a 1.920 litri abbattendo i sedili posteriori, la Passat Variant offre uno spazio di carico superiore persino a quello di una Audi A6. La cura dei dettagli è evidente nelle finiture, come la soglia d'accesso in metallo, i numerosi ganci per fissare il carico e la possibilità di avere un pianale regolabile in altezza. Anche la cappelliera è stata progettata con attenzione, dotata di chiusura elettronica per garantire privacy.

L'abitabilità interna è estremamente generosa, con oltre 20 centimetri di spazio per le ginocchia dei passeggeri posteriori, beneficiando dei 5 centimetri aggiuntivi di passo rispetto al modello precedente. L'abitacolo della Passat Variant si distingue per un sistema di infotainment di ultima generazione, disponibile con schermi da 12,9 o 15 pollici. L'interfaccia è fluida, personalizzabile e ricca di scorciatoie, rendendo l'interazione intuitiva. La Volkswagen ha saggiamente reintrodotto i tasti fisici sul volante e ha reso retroilluminati i comandi per climatizzazione e volume, migliorando l'usabilità rispetto ai precedenti sistemi touch-only.

La dotazione tecnologica include numerosi sistemi di assistenza alla guida, tra cui la frenata d'emergenza automatica, il mantenimento della corsia e il cruise control adattivo con guida assistita di secondo livello, garantendo elevati standard di sicurezza.

Come si guida

Nonostante le dimensioni generose, la Passat Variant offre un'esperienza di guida sorprendentemente appagante. La posizione di guida tipica delle station wagon, con le gambe distese, risulta particolarmente confortevole durante i lunghi viaggi. L'auto si dimostra agile e maneggevole considerando la sua stazza, con un buon senso di appoggio e sicurezza in curva.

L'assetto, con sospensioni MacPherson all'anteriore e multilink al posteriore, è perfettamente calibrato per privilegiare il comfort senza sacrificare la precisione di guida. Gli ammortizzatori a controllo elettronico a doppia valvola (DCC Pro), disponibili come optional, offrono un ulteriore livello di personalizzazione dell'esperienza di guida, adattandosi alle diverse condizioni stradali.

La dinamica di guida è ottima, con un comportamento prevedibile e sicuro anche nelle situazioni più impegnative. Lo sterzo, pur non essendo particolarmente diretto, risulta preciso e si adatta perfettamente ai diversi contesti di utilizzo, dalla guida in città ai percorsi extraurbani.

Le prestazioni sono più che adeguate con tutte le motorizzazioni disponibili. La versione 2.0 TDI da 150 CV garantisce una coppia generosa ai bassi regimi, ideale per i sorpassi e le riprese. La frenata è incisiva e ben modulabile, contribuendo alla sensazione generale di sicurezza e controllo. L'impianto frenante si dimostra all'altezza anche nelle situazioni più impegnative, con una buona resistenza al fade nelle frenate ripetute.

I consumi, come già evidenziato, sono il vero punto di forza: con un'autonomia che può superare i 1.400 chilometri con un pieno, la Passat Variant riduce significativamente le soste durante i lunghi viaggi, confermandosi una compagna ideale per le vacanze e i trasferimenti.

Cosa non mi piace

Nonostante i miglioramenti rispetto alla generazione precedente, la Passat Variant conserva ancora alcuni controlli touch che possono risultare poco pratici durante la guida. In particolare, la luce di lettura a sfioramento posizionata vicino al tasto di chiamata d'emergenza rappresenta un potenziale rischio, con la possibilità di azionarla involontariamente nei momenti meno opportuni.

L'insonorizzazione, pur essendo complessivamente buona grazie all'aerodinamica curata (Cx di 0,25), presenta margini di miglioramento per quanto riguarda il rumore di rotolamento dei pneumatici e quello del motore, soprattutto alle andature autostradali. Un altro elemento migliorabile è il tunnel centrale posteriore piuttosto pronunciato, che limita il comfort del passeggero centrale, rendendo la Passat Variant di fatto una quattro posti comoda piuttosto che una vera cinque posti.

Infine, le dimensioni generose (4,92 metri di lunghezza) possono rappresentare un ostacolo negli spazi urbani ristretti, complicando le manovre di parcheggio nonostante i numerosi sistemi di assistenza disponibili.

Chi dovrebbe acquistarla

La Volkswagen Passat Variant 2024 rappresenta la scelta ideale per diversi profili di automobilisti. In primo luogo, si rivolge alle famiglie numerose che necessitano di ampio spazio per passeggeri e bagagli, offrendo un'abitabilità generosa e una capacità di carico ai vertici della categoria.

I professionisti che percorrono molti chilometri troveranno nella Passat Variant un'alleata preziosa, grazie ai consumi contenuti e all'autonomia eccezionale che consente di affrontare lunghi tragitti con un singolo rifornimento. La posizione di guida confortevole e l'ampia dotazione tecnologica rendono meno faticosi i trasferimenti frequenti. È la scelta perfetta anche per chi, pur apprezzando le qualità di un SUV, preferisce un'auto con baricentro più basso e comportamento stradale più dinamico. La Passat Variant offre infatti una maggiore agilità e minori consumi rispetto a un SUV di dimensioni comparabili.

Gli appassionati di viaggi e vacanze apprezzeranno particolarmente il bagagliaio enorme e ben organizzato, capace di accogliere attrezzature sportive e bagagli per tutta la famiglia, insieme all'ottimo comfort di marcia che rende piacevoli anche i tragitti più lunghi. Infine, chi cerca un'auto che mantenga un buon valore nel tempo troverà nella Passat Variant un investimento sicuro, grazie alla reputazione di affidabilità del modello e al prestigio del marchio Volkswagen nel segmento delle station wagon.