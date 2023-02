Volkswagen ha annunciato una campagna di richiamo che coinvolge circa 21.000 unità del suo crossover 100% elettrico ID.4, poiché è stato riscontrato un problema che porta a una perdita di potenza durante la guida. Il problema sembra essere di natura software all’interno del modulo di controllo della batteria che in alcuni casi si resetta da solo, e durante il reset l’inverter si spegne e l’auto perde potenza.

Il problema è stato inizialmente identificato nel mese di luglio 2021 ma in poche settimane la casa tedesca aveva decretato che non era necessario intervenire, poiché sterzo e freni non erano coinvolti dal problema. Fortunatamente l’indagine è proseguita fino a gennaio 2022, quando uno dei fornitori di Volkswagen ha ammesso che il software dell’inverter aveva esso stesso dei problemi che potevano causare una perdita di potenza.

I 20.904 esemplari di ID.4 prodotti tra il 26 maggio 2020 e il 20 gennaio 2022 sono tutti potenzialmente esposti a questo problema, mentre i veicoli prodotti dopo quella data hanno già un software aggiornato e non presentano il problema. Tutti i proprietari dei veicoli coinvolti nella campagna di richiamo riceveranno un avviso sul display dell’auto entro la fine del mese di marzo 2023, invitando a recarsi in un’officina Volkswagen per installare l’aggiornamento software necessario a risolvere questo problema che coinvolge l’unità di controllo della batteria e quella che gestisce l’inverter a impulsi.

Contemporaneamente, Volkswagen si ritrova a richiamare anche un migliaio di ID.4 prodotte tra il 2022 e l’inizio del 2023 a causa di un cavo della batteria a 12 volt che va a toccare un elemento dello sterzo dell’auto, consumandosi in modo anomalo con il rischio che possa causare un corto circuito e successivamente un incendio – e come ben sappiamo è assolutamente sconsigliato dare fuoco a un veicolo dotato di una batteria al litio.

Volkswagen ID.4 è disponibile in Italia a partire da 53.886 €, a questo link trovate la nostra prova.