Volkswagen, ancora più potenza per la serie Atlas

Se da una parte aumenta gli investimenti sul lato elettrico, dall’altra (cioé negli Stati Uniti) Volkswagen resta fedele ai motori termici. In questi giorni è stato presentato il modello Atlas Cross Sport GT, ancora in versione concept ma destinato a diventare probabilmente una vettura completa nei prossimi mesi. Perché, al di là del nome, non c’à veramente nulla di “prototipo” in questo veicolo.

Deerivato dal SUV che è in produzione e distribuzione negli stessi USA, il modello GT aggiunge più potenza e finiture sportive per gli appassionati. Si parte dal motore, che è lo stesso 4 cilindri sovralimentato della Golf R, in grado di superare i 300 cavalli come potenza massima. Ci sono novità anche sul lato della trasmissione che si avvale di 7 rapporti e soprattutto della doppia frizione. Ciò dovrebbe abbassare parecchio i tempi di accelerazione da fermo, attorno a 7 secondi.

Per quanto riguarda assetto e finiture, abbiamo nuove sospensioni sportive e freni migliorati a 8 pistoncini insieme a una colorazione blu personalizzata. La stessa tinta della carrozzeria, come da tradizione sportiva, torna negli interni su sedili e finiture nonché sui cerchioni dalla forma futuristica. Da segnalare che, rispetto al modello standard a 5 posti, la capienza massima scende a 4 dato che c’è un secondo cruscotto centrale posteriore con portaoggetti e prese aggiuntive USB.

L’Atlas Cross Sport GT ha naturalmente un assetto ribassato e usa gomme sportive da 22″ Yokohama Advan Sport, oltre alla trazione integrale All Wheel Drive. Nel caso gli utenti dimenticassero con quale modello hanno a che fare, una serie di loghi GT è distribuita su tutto il veicolo, iniziando dall’esterno per arrivare al cruscotto.

Come si diceva in apertura, benché questo SUV sia completo e funzionante non rientra ancora nei listini ufficiali di Volkswagen e forse non ci entrerà mai se guardiamo l’Europa. La linea Atlas è infatti pensata e realizzata per gli Stati Uniti e non sarà certo un modello speciale a cambiare i piani di produzione. Nel frattempo, la casa tedesca lo porterà in tour sul suolo americano in appositi eventi promozionali, attesi verso fine anno.