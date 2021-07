Volkswagen ID.8: confermato l’arrivo del SUV elettrico lungo 5 metri

Di recente, la casa automobilistica tedesca VW, sembra aver rilasciato importanti informazioni riguardanti la sua strategia futura e i nuovi modelli di auto che verranno prodotti e lanciati sul mercato. Ebbene, uno degli annunci più interessanti rilasciati dallo stesso CEO di VW, nonché Herbert Diess, ha riguardato l’arrivo di un nuovo crossover, ossia il Volkswagen ID.8. La casa automobilistica sarebbe già a lavoro per pianificare il lancio di quello che potrebbe essere il SUV elettrico più grande e spazioso mai realizzato, tanto da poter essere paragonato al modello Atlas venduto nel Nord America e in Cina. Non è escluso, infatti, che il crossover del marchio tedesco possa addirittura avere tre file di sedili.

Per il momento, il produttore non ha svelato maggiori dettagli in merito al SUV VW ID.8, ma prendendo come punto di riferimento proprio l’Atlas – almeno dal punto di vista delle dimensioni – il veicolo potrebbe avere una lunghezza di circa 5 metri (nel caso in cui verrà realizzato con tre file di sedili) e un passo che potrebbe misurare circa 3 metri. Inoltre. molto probabilmente, l’ID.8 potrebbe basarsi sulla piattaforma MEB, come tutti gli altri modelli ID. Per quanto riguarda invece il mercato, se nel Vecchio Continente sono state lanciate la ID.3 e la ID,4, si presume che la casa automobilistica tedesca voglia destinare il nuovo SUV elettrico, l’ID.8 appunto, al mercato americano.

Ovviamente ancora è troppo presto per scoprire se, eventualmente, il veicolo elettrico di grandi dimensioni possa essere destinato – in futuro – anche ad un mercato diverso da quello americano. Certo è che Volkswagen continua senza sosta per realizzare per diventare un “leader dei veicoli elettrici“. Sicuramente, da questo punto di vista, uno dei veicoli che suscitano maggiore curiosità è l’ID Buzz, il van elettrico con il quale – la casa di Wolfsburg – vuole riportare in vita l’iconico furgoncino Volkswagen, ma questa volta in veste totalmente elettrica, nel 2023.