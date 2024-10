Anche Volkswagen si arrende: chiusura di 3 fabbriche in Germania e taglio degli stipendi

Volkswagen pianifica la chiusura di almeno tre fabbriche in Germania e un taglio degli stipendi del 10%, secondo quanto riportato dal consiglio di fabbrica dell'azienda e dal quotidiano tedesco Handelsblatt.

Si tratta di una svolta storica per Volkswagen, che nei suoi 87 anni di attività non ha mai chiuso stabilimenti in Germania, dove impiega circa 300.000 persone. La ristrutturazione mira a tagliare i costi di 4 miliardi di euro e prevede, oltre alle chiusure, il congelamento dei salari per il 2025 e 2026 e la riduzione dei bonus.

La presidente del consiglio di fabbrica Daniela Cavallo ha dichiarato:

"Tutti gli stabilimenti VW tedeschi sono interessati da questi piani. Nessuno è al sicuro".

Il governo tedesco è già intervenuto sulla questione, invitando Volkswagen a salvaguardare i posti di lavoro. Un portavoce ha, infatti, affermato che "eventuali decisioni sbagliate del management del passato non devono andare a scapito dei dipendenti".

Questo mercoledì 30 ottobre è previsto il secondo round di negoziati tra Volkswagen e Ig Metall sull'accordo salariale per 120.000 dipendenti. Nel primo incontro di settembre, l'azienda aveva respinto la richiesta di un aumento del 7% avanzata dal sindacato, insistendo sulla necessità di ridurre i costi.

Il sindacato Ig Metall ha definito i piani di chiusura "inaccettabili" e una rottura con la tradizione aziendale. Sembra che il consiglio di amministrazione abbia presentato "proposte di soluzione" al sindacato e al consiglio di fabbrica, cercando così una risoluzione per questo punto di svolta nella storia aziendale di Volkswagen.

Una cosa è certa: l'esito dei negoziati e le decisioni finali dell'azienda avranno un impatto significativo non solo sui lavoratori coinvolti, ma anche sull'intero settore automobilistico tedesco ed europeo.