Volkswagen valuta la cessione di due fabbriche ai cinesi

Le aziende automobilistiche cinesi mostrano interesse per l'acquisizione degli stabilimenti Volkswagen di Dresda e Osnabrück, destinati alla chiusura secondo l'accordo raggiunto tra il gruppo e i sindacati tedeschi. La notizia, riportata dall'agenzia Reuters, rivela un possibile nuovo scenario nel panorama automobilistico europeo.

Questa mossa rappresenterebbe un'opportunità senza precedenti per i costruttori cinesi di espandere la loro presenza in Europa, aggirando al contempo i nuovi dazi sull'importazione di veicoli dalla Cina. Finora, le aziende cinesi hanno preferito costruire nuovi impianti piuttosto che acquisire strutture esistenti.

Lo stabilimento di Dresda, che impiega 340 lavoratori per la produzione dell'elettrica ID.3, è previsto chiudere entro quest'anno. La fabbrica di Osnabrück, con 2.300 dipendenti impegnati nella realizzazione della T-Roc Cabrio, dovrebbe cessare l'attività nel 2027.

Volkswagen e i sindacati sembrano aperti a valutare eventuali proposte, con una preferenza per partner con cui il gruppo ha già joint venture in Cina. Stephan Soldanski, rappresentante sindacale di Osnabrück, ha dichiarato: "potrei immaginare che produrremmo qualcosa per una jv cinese, ma sotto il logo VW e secondo gli standard VW. Questa è la condizione chiave".

La decisione finale dipenderà da diversi fattori, tra cui l'influenza del nuovo governo tedesco che verrà eletto il 23 febbraio. Volkswagen sta anche valutando utilizzi alternativi per gli impianti. Questa potenziale acquisizione potrebbe segnare un importante cambiamento nelle strategie di espansione dei costruttori cinesi in Europa, aprendo nuove prospettive per il settore automobilistico continentale.