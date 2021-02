Volvo Energy è la nuova divisione della casa svedese

Volvo è senza dubbio una delle aziende automotive più impegnata nella transizione all’elettrico, lo dimostra l’ottimo lavoro fatto in diversi ambiti dei trasporti, con il rilascio sul mercato di autobus e veicoli commerciali alimentati a batteria, oltre ai mezzi da cantiere. Senza ovviamente dimenticare Polestar, marchio di proprietà di Volvo che punta a competere sul mercato delle auto elettriche proponendo modelli che vadano a insidiare l’egemonia che a oggi appartiene a Tesla.

Per questo e per tanti altri motivi, la compagnia svedese ha deciso di dare vita a Volvo Energy, una nuova divisione interna all’azienda che si concentrerà sulla transizione all’elettrico, e su come renderla più semplice ed efficiente per tutti. Volvo Energy si pone come obiettivo quello di migliorare la tecnologia delle batterie stesse, allungandone il ciclo vitale e di conseguenza riducendo la quantità di batterie che deve essere smaltita, ma lavorerà anche sull’infrastruttura di ricarica al fine di rendere le colonnine più rapide ed efficaci.

Come anticipato, l’impegno della compagnia sul campo dell’elettrico non è rivolto solo alle autovetture civili, pertanto Volvo Energy sarà al servizio di tutta l’azienda, nelle sue molteplici sfaccettature elettriche.

Il CEO e presidente di Volvo, Martin Lundstedt, si è espresso in merito:

“L’interesse verso veicoli e macchine da lavoro elettriche è sempre crescente tra i nostri clienti. E’ un trend molto positivo, che accelera una transizione verso soluzioni di trasporto più sostenibili. La nostra ambizione è di offrire ai nostri clienti le soluzioni più competitive nel mondo dell’elettrico, anche a livello di batterie e infrastrutture. Grazie a Volvo Energy puntiamo ad avere una visione d’insieme dell’intero ciclo vitale di un veicolo elettrico, in una maniera che porti beneficio al business dei nostri clienti, ma anche all’intera società.”

Volvo Energy si occuperà inoltre di trovare un nuovo utilizzo per batterie usate provenienti da mezzi dismessi, così da allungarne il ciclo vitale anziché smaltirle dopo che l’efficienza cala oltre una certa percentuale: pur non essendo più sufficientemente potente e affidabile per alimentare un’automobile, quella stessa batteria potrà trovare nuova vita in un’applicazione differente.