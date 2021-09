Volvo rinnova la sua gamma di ibride plug-in: 90 km di autonomia elettrica

Continua il duro lavoro di Volvo verso una completa elettrificazione della gamma – prevista entro il 2030: il marchio svedese oggi di proprietà del gruppo cinese Geely è sempre stata famosa per i suoi virtuosismi tecnici, e ora la svolta green è decisamente il punto focale scelto per il futuro.

In quest’ottica, Volvo ha deciso di rinnovare due modelli plug-in ibridi del proprio catalogo, la serie 60 e la serie 90, installando batterie con maggior capienza in grado di permettere una percorrenza chilometrica sensibilmente maggiore, senza la necessità di utilizzare il motore termico.

Grazie alle nuove batterie, i chilometri percorribili con la sola alimentazione elettrica sono praticamente raddoppiati rispetto agli attuali modelli, e diventano ben 90. Solitamente sui modelli plug-in hybrid le batterie installate sono di piccole dimensioni e consentono di percorrere circa 50 km in elettrico: nel caso dei modelli 60 e 90 proposti dal marchio svedese, ci troviamo di fronte a una nuova batteria a 3 strati da 18,8 kWh che alimenta il motore elettrico posto sull’assale posteriore da 145 cavalli di potenza.

Volvo V90 Recharge Plug-in Hybrid T6 R-Design (Denim Blue)

La decisione di aggiornare questi modelli è nata dalle indagini svolte dalla stessa Volvo: secondo i dati raccolti, i clienti della compagnia percorrerebbero meno di 50 km ogni giorno, e avere un pacco batterie in grado di assicurarne 90 convincerà molte più persone a viaggiare quotidianamente in sola modalità elettrica.

Tra le novità inserite nei nuovi modelli c’è anche la “one pedal drive”, cioè la possibilità di guidare l’auto in totale sicurezza azionando soltanto il pedale dell’acceleratore, che funzionerà anche da freno nel momento in cui il piede viene sollevato. Tutto questo, unito ad un migliorato sistema di trazione integrale fa sì che le auto Volvo abbiano un minor impatto ambientale di tante concorrenti.

Le nuove Volvo plug-in ibride con batterie maggiorate saranno presto disponibili nei modelli Volvo S60, V60, XC60, S90, V90 e XC90 Recharge.