Volvo XC60 2025: ecco come cambia con il restyling

La Volvo XC60 si rinnova per il 2025 con importanti aggiornamenti estetici e tecnologici. Il SUV svedese presenta un design esterno rivisto, con una nuova griglia obliqua e un paraurti più affilato, avvicinandosi allo stile della EX90 e XC90. All'interno debutta un sistema di infotainment aggiornato basato su Google Automotive.

Le modifiche esterne mirano a dare alla XC60 un aspetto più moderno e aerodinamico. Il frontale è caratterizzato da una griglia brunita con logo centrale e un paraurti dal design più spigoloso. Sono stati eliminati quasi tutti gli elementi cromati, sostituiti da finiture scure per un look più sportivo. Anche i gruppi ottici posteriori sono stati ridisegnati con una finitura più scura.

Nell'abitacolo spicca, come detto, il nuovo sistema di infotainment basato sulla piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm. Lo schermo centrale è stato ingrandito a 11,2 pollici e offre una maggiore risoluzione, con una densità di pixel aumentata del 21%. Il sistema supporta gli aggiornamenti over-the-air per mantenere il software sempre aggiornato.

Immagine 1 di 7

Immagine 2 di 7

Immagine 3 di 7

Immagine 4 di 7

Immagine 5 di 7

Immagine 6 di 7

Immagine 7 di 7

Volvo ha curato particolarmente l'isolamento acustico dell'abitacolo. È disponibile un nuovo impianto audio Bowers & Wilkins e un sistema di climatizzazione con purificazione dell'aria. Non sono state annunciate modifiche alla gamma motori, che dovrebbe rimanere invariata rispetto all'attuale. Non sono state comunicate nuove motorizzazioni, dunque è probabile che la XC60 riproponga i propulsori benzina mild e plug-in hybrid già disponibili.

La Casa svedese non ha ancora comunicato i prezzi per il mercato europeo e italiano della XC60 2025. Maggiori dettagli sul listino e sulla disponibilità saranno resi noti nelle prossime settimane. Il rinnovamento della XC60 conferma l'impegno di Volvo nell'aggiornare costantemente la propria gamma, puntando su design, tecnologia e comfort per mantenere competitivo uno dei suoi modelli di punta nel segmento dei SUV premium di medie dimensioni.