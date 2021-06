VW Polo più sicura col pacchetto IQ.DRIVE

La nuova Polo restyling si dota di un pacchetto per la parziale guida autonoma: la vettura è ora in grado di sterzare, frenare e accelerare automaticamente su richiesta del conducente.

Non chiamatela “piccola” adesso: con il pacchetto IQ.DRIVE Travel Assist (optional) la Polo si fregia di entrare in una categoria di vetture finora ristretta ai modelli più “grandi” come Golf, Passat, Tiguan, Arteon e Touareg. Sono vetture che beneficiano dei pacchetti IQ.DRIVE, marchio a ombrello nel quale Volkswagen fa ricadere i propri sistemi di guida automatizzata, che per la casa di Wolfsburg stanno diventando sempre più importanti. E nuova Polo restyling è qui per prendersi la sua fetta di torta.

Il sistema sfrutta l’azione combinata del cruise control adattivo e dell’assistente di cambio corsia: si inserisce grazie alla pressione di un comando sul volante multifunzione e una volta attivo prende le redini della vettura, sempre lasciando al conducente la possibilità (nonché responsabilità) di fare ogni manovra repentina del caso. Una volta inserito il sistema manterrà l’auto al centro della carreggiata, adeguandosi al flusso del traffico. Non dimentichiamoci poi che il cruise control adattivo su nuova Polo è in grado di leggere anche i segnali stradali – e quindi la velocità massima consentita in un dato tratto di strada. Grazie alla sinergia col sistema anticollisione l’auto può fermarsi e ripartire in totale autonomia (se dotata di cambio DSG, altrimenti fino ai 30 km/h).

Già un bello scoglio è stato superato! Se poi aggiungiamo alla ricetta il Lane Assist, con l’uso di una telecamera integrata nel parabrezza per leggere le corsie e mantenere l’auto al centro di quella che sta percorrendo, le possibilità che si aprono sono enormi. Possibilità che gli ingegneri di casa Volkswagen hanno colto al volo per creare la prima compatta con guida autonoma parziale.

Il sistema sarà a bordo degli equipaggiamenti più completi Style e R-Line, versione che arriverà nelle concessionarie il prossimo ottobre. Il prezzo partirà dai 22.200 euro per la versione 1.0 TSI da 95 CV.