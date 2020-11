VW Touareg, il primo SUV che si parcheggia con lo smartphone

Guidare una VW Touareg continua ad essere sempre più facile, poiché il SUV della casa automobilistica tedesca è diventato il primo modello a disporre di un sistema di parcheggio gestibile da remoto. Infatti Volkswagen ha apportato alcune modifiche al Park Assistant ottimizzando ulteriormente tale tecnologia.

Il nuovo sistema di controllo del parcheggio – che si avvale dell’ausilio di quattro telecamere e dodici sensori a ultrasuoni – del quale è provvista la Touareg, potrà essere gestito da remoto semplicemente utilizzando lo smartphone. Dunque, il conducente potrà manovrare il veicolo, per entrare e per uscire dalle aree di parcheggio, sia dall’interno che dall’esterno dell’abitacolo.

Due modalità di parcheggio

Non sarà quindi necessario intervenire sull’acceleratore o sul freno per effettuare la manovra di parcheggio del SUV, ma tutto verrà svolto in maniera autonoma dal SUV Volkswagen Touareg. Dunque, le le modalità di parcheggio sono due.

Il conducente può infatti decidere di rimanere seduto all’interno dell’auto, avviando la ricerca di un parcheggio cliccando il campo “P” che appare sul display dedicato al sistema di infotainment. Così facendo il veicolo rileverà le aree di parcheggio più adatte mostrandole, appunto, sullo schermo.

Fatto ciò, sarà il conducente a scegliere il parcheggio selezionandolo direttamente dal monitor sul quale apparirà l’opzione “Premere il freno e tenere premuto il pulsante o selezionare Park Assist con telecomando” e contemporaneamente sarà visibile anche sul Digital Cockpit di Touareg. La manovra di parcheggio avrà inizio nel momento in cui il conducente terrà premuto – in maniera continua – il tasto “Drive” presente sotto il pomello del cambio.

La seconda opzione che può essere scelta, implica che il guidatore debba seguire la manovra al di fuori del veicolo, però solo dopo aver eseguito i passaggi sopra citati. Successivamente il conducente dovrà avvalersi dello smartphone e utilizzare l’app “VW Remote Park Assist Plus”.

Ebbene, la VW Touareg potrà essere parcheggiata premendo il pulsante “Drive” in maniera continuata e, nel momento in cui si deciderà di fermare il veicolo, basterà sollevare il dito dallo smartphone. Ovviamente, il SUV può essere manovrato, allo stesso modo, anche per uscire dal parcheggio utilizzando il proprio device.