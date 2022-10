Quale occasione se non quella del Salone di Parigi per presentare il prototipo della city car elettrica YOYO autonomy a cui le aziende XEV e Teoresi hanno lavorato per realizzare un mezzo per una mobilità cittadina connessa e condivisa.

Con l’obiettivo di sperimentare la smart mobility, mettendo alla base dei progetti anche infrastrutture e i servizi intelligenti, la società d’ingegneria specializzata in tecnologia all’avanguardia per l’automotive e XEV hanno deciso di essere presenti all’importante Salone dell’Automobile della capitale francese.

La visione per il futuro di Teoresi della smart mobility coincide con quella di XEV. Da quando abbiamo fondato XEV, nel 2018, il nostro obiettivo a lungo termine è creare un futuro sostenibile condiviso, attraverso lo sviluppo di veicoli elettrici e del battery swapping. A oggi abbiamo già venduto oltre 10.000 unità di YOYO in tutto il mondo e avviato progetti di car sharing e battery swapping in Italia, Francia e Germania. Siamo orgogliosi di stringere questa importante partnership con Teoresi, che dispone di una tecnologia avanzata negli algoritmi di guida autonoma: combinata con la tecnologia unica di battery swapping di XEV nel campo dei veicoli elettrici, grazie a questa partnership, saremo in grado di creare una mobilità sostenibile e intelligente a beneficio di tutti, ha commentato Lou Tik, Founder e CEO di XEV.

Nonostante i dettagli ufficiali del concept siano piuttosto pochi, sappiamo che si basa sulla XEV YoYo ed è destinata ai servizi di auto condivisa a guida autonoma con battery swap. Testato sia in ambienti simulati che su strada, il prototipo YoYo autonomy è il grado muoversi in autonomia nel traffico cittadino, interagendo tuttavia con infrastrutture e servizi. Non a caso, per la fase di simulazione l’azienda Teoresi ha realizzato un ambiente virtuale capace di imitare la dinamica del veicolo.