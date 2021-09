Xiaomi EV Company Limited: ufficiale l’arrivo della divisione per auto elettriche

Il colosso cinese Xiaomi torna sulla scena grazie ad una importante novità riguardante il settore delle auto elettriche e, nello specifico, in merito alla sua nuova divisione chiamata Xiaomi EV Company Limited. A quanto pare, infatti, è stato portato a termine il processo di registrazione della nuova società che sarà impegnata proprio dei veicoli elettrici e avrà a disposizione un capitale sociale pari a 10 miliardi di yuan, dunque poco più di 1,30 miliardi di euro. La nuova divisione Xiaomi EV sarà guidata dall’amministratore delegato di Xiaomi, Lei Jun, al cui fianco vi sono – almeno per il momento – 300 dipendenti, numero destinato ad aumentare.

Sembrerebbe inoltre che il colosso dell’elettronica, nel corso degli ultimi 5 mesi, è stato occupato nel condurre alcune ricerche di mercato, discutendo anche con diversi partner legati al settore senza tralasciare altri importati impegni, quali definire il suo team e il prodotto stesso. Sino ad ora, tuttavia, non sono state ancora svelate informazioni inerenti a quale potrebbe essere la sua nuova vettura, anche se – in precedenza – alcune indiscrezioni avevano ipotizzato l’arrivo di una berlina o di un SUV da parte dell’azienda cinese. Nonostante ciò, Xiaomi sembra essere a buon punto con il suo nuovo progetto poiché, già nel mese di marzo, si era parlato di un investimento di 10 miliardi di dollari nell’arco di 10 anni. Inoltre, di recente, è stata acquistata Deepmotion – con un investimento di 77,37 milioni di dollari – grazie alla quale Xiaomi potrà perfezionare le sue competenze nell’ambito della guida autonoma.

Nel corso del tempo, inevitabilmente, sono venute alla luce anche alcune indiscrezioni in merito a quali potrebbero essere i partner di Xiaomi coinvolti nel progetto. A tal proposito, era stata ipotizzata una partnership con Great Wall, grazie alla quale sarebbe stato possibile utilizzare le fabbriche per la realizzazione dei veicoli elettrici. Ovviamente, però, sono ancora molti i punti da chiarire in merito alla strategia di Xiaomi, motivo per il quale è necessario attendere nuove informazioni a riguardo per comprendere meglio quali saranno le prossime mosse dell’azienda cinese.