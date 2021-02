Xiaomi realizza un monopattino elettrico in collaborazione con Mercedes-AMG

Cos’hanno in comune AMG, la nota azienda sussidiaria di Mercedes-Benz che realizza auto ad altissime prestazioni, e il colosso cinese Xiaomi? Nulla, direte giustamente voi. Ciò nonostante, le due aziende hanno deciso di stringere una collaborazione per realizzare un nuovo monopattino elettrico, il mezzo che più di tutti si sta diffondendo nelle grandi città in quanto molto comodo per i brevi spostamenti cittadini.

E allora perché non farlo con un mezzo in grado di catturare l’attenzione di chi ci sta intorno, pur mantenendo immutate le sue doti di agilità e comodità? Per queste ragioni è nato Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1, un’edizione limitata proposta da Xiaomi che combina il design di un’azienda leader del settore automobilistico come AMG, e le avanzate tecnologie sviluppate da Xiaomi in campo di mobilità elettrica. Il nuovo Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 è in grado di offrire alta affidabilità, stile e soprattutto convenienza negli spostamenti. Questo monopattino elettrico è in grado di raggiungere in pochi istanti la velocità massima di 25 km/h, e con una sola carica si possono ottenere fino a 45 km di autonomia.

La dotazione è di tutto rispetto, con un doppio sistema di frenata che permette di arrestare il monopattino in tutta sicurezza, pneumatici gonfiabili che assorbono molto più facilmente le asperità del terreno, e una bella strumentazione digitale integrata nel manubrio per avere le informazioni necessarie durante l’utilizzo. Come sempre, è possibile ripiegare il monopattino per portarlo in casa per caricare più comodamente la batteria integrata nel pianale.

Il prezzo di vendita del nuovo Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1, che comprende anche una Mi Portable Air Pump inclusa nel prezzo, è fissato a 799,90 €: la vendita inizia già oggi, in esclusiva presso i negozi Unieuro e i Mi Store Italia, in tiratura limitata.