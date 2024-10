Yamaha motorizzerà la sportiva leggera Caterham

Caterham ha annunciato una partnership con Yamaha per lo sviluppo della propria auto elettrica Project V. Il prototipo, evoluzione del concept presentato lo scorso anno al Goodwood Festival of Speed, sarà realizzato in collaborazione con l'azienda giapponese Tokyo R&D e dovrebbe essere completato entro la metà del 2025.

La notizia segna un passo importante per Caterham verso la produzione di serie del suo primo veicolo elettrico, prevista per il 2026. Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici sul motore elettrico Yamaha, il concept originale vantava una potenza di 268 CV con trazione posteriore.

Yamaha alimenterà la coupé elettrica di Caterham.

Il Project V si distingue per la sua leggerezza, con un peso di soli 1.190 kg. Le prestazioni dichiarate per il concept includevano un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi e una velocità massima di 230 km/h.

La batteria agli ioni di litio da 55 kWh prometteva un'autonomia di 400 km secondo il ciclo WLTP, con la possibilità di ricaricare dal 20% all'80% in circa 15 minuti grazie alla ricarica rapida DC da 150 kW.

Collaborazione strategica

La scelta di Yamaha come partner tecnologico non sorprende, data la vasta esperienza dell'azienda nipponica nel settore automobilistico. Nonostante non abbia mai prodotto auto proprie, Yamaha ha collaborato con numerosi costruttori, tra cui:

Toyota per lo sviluppo della 2000GT negli anni '60

Ford per i motori V6 e V8 SHO

Lexus per il V10 della supercar LFA

Volvo per un motore V8

Toyota per i motori 4 cilindri di Celica, MR2 e Lotus Elise

Questa collaborazione permetterà a Caterham di beneficiare del know-how di Yamaha nel campo della propulsione elettrica, accelerando lo sviluppo del Project V senza compromettere la qualità.

La produzione in serie del Project V segnerà un momento storico per Caterham, tradizionalmente nota per le sue leggerissime sportive a motore termico. L'ingresso nel mercato delle auto elettriche rappresenta una sfida importante ma necessaria per il futuro del marchio britannico.