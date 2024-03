Yaris Cross 2024 è ancora più tecnologica, ecco come cambia

L’ottima Toyota Yaris Cross si rinnova con il model year 2024, che introduce importanti novità tecnologiche studiate per migliorare l’esperienza utente e di guida. Il restyle coinvolge soprattutto gli interni, ora caratterizzati da un sistema di infotainment all’avanguardia.

Il design della plancia non cambia in maniera significativa, ma offre un nuovo schermo centrale per l’infotainment, da 9 pollici nel modello Active e da 10,5 pollici negli altri allestimenti. Toyota Smart Connect offre un’interfaccia completamente touch, con la manopola del volume che rappresenta l’unico tasto fisico. “Hey Toyota” è l’assistente vocale che vi aiuta a gestire ancor più velocemente varie funzioni dell’auto, come la climatizzazione, senza togliere gli occhi dalla strada.

Qui sotto potete vedere le differenze tra la nuova plancia di Yaris Cross 2024 (a sinistra) e il vecchio modello (a destra).

Altro punto forte di Yaris Cross model year 2024 è la connettività: l’infotainment è sempre connesso, offre aggiornamenti OTA per le mappe e navigazione satellitare. Ovviamente c’è il supporto ad Apple CarPlay e Android Auto (entrambi wireless). Anche il comfort è migliorato, grazie a un miglior isolamento acustico assicurato da pannelli fonoassorbenti posizionati in punti strategici e vetri più spessi sia per il parabrezza che i finestrini.

Ciò che non cambia è lo spazio, sia interno che esterno: dietro si sta comodi, anche se si è alti, ma solo se si viaggia in quattro. Il bagagliaio offre sempre una capacità minima di 397 litri, che scendono a 322 nella versione a trazione integrale; i sedili possono essere abbattuti in configurazione 60-40 o 40-20-40, a seconda dell’allestimento.