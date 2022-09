Zero Motorcycles è senza alcun dubbio una delle maggiori esponenti sul mercato delle moto elettriche e con il passare degli anni il catalogo dell’azienda californiana si è arricchito di modelli sempre diversi, pensati per soddisfare le esigenze di tutti quei motociclisti pronti, mentalmente ed economicamente, a fare il grande passo nel mondo della mobilità elettrica: l’ultma arrivata del catalogo di Zero si chiama DSR/X ed è già disponibile su ordinazione nel mercato europeo a un prezzo che parte da 27.220 €.

Zero DSR/X si pone un obiettivo molto audace, quello di convincere i motociclisti più avvezzi ad avventure e grandi traversate ad abbandonare i combustili fossili in favore di una batteria agli ioni di litio da 17.3 kWh di capienza che alimenta il motore ZF di Zero che in questa configurazione eroga una potenza di picco di 75 kW, pari a 100 cavalli, mentre la potenza continua è di 36 kW o 48 cavalli; guai però a pensare che la DSR/X sia una moto lenta, perché il motore è in grado di sprigionare ben 225 Nm di coppia. La velocità massima invece è di 180 km/h.

Il punto cruciale è, come sempre quando si parla di mobilità elettrica, l’autonomia: Zero dichiara 290 km di autonomia sul ciclo urbano e 137 in autostrada alla velocità di 113 km/h. Le esperienze avute in sella alle Zero mi fa ben sperare, i dati comunicati sono reali e guidando su strade extra urbane ma evitando le autostrade – come tipicamente fa chi si dedica al moto touring – si potranno percorrere senza fatica 200 km. Se poi si studia bene il percorso e si fa pausa a una colonnina di ricarica si potrà ricaricare almeno parte della batteria grazie al caricatore installato a bordo da 6.6 kW.

Non mancano gli optional, come il Power Tank che porta la batteria a 21 kWh di capacità, o il Rapid Charger che riduce ulteriormente i tempi di attesa alla colonnina: in questo caso si potrà fare un “pieno” in circa un’ora.

Come tutte le moto da touring che si rispettino, anche la DSR/X è compatibile con borse da sella, valigie laterali, bauletto posteriore, parabrezza a profilo rialzato e persino una piastra paramotore: insomma, la DSR/X ha tutte le carte in regola per lanciarsi in grandi avventure.

Il pacchetto è completato una forcella con 200mm di escursione, dalla nuova trasmissione con cinghia in carbonio Gates progettata per gestire al meglio la coppia erogata dal motore, e dalle varie tecnologie Bosch che migliorano le prestazioni in tutti gli ambiti: controllo di stabilità e trazione con funzioni specifiche per le curve e per il fuoristrada, ‘Vehicle Hold’ che semplifica la vita quando ci si ferma su pendenze importanti, e persino la modalità ‘Park’ che permette di muoversi in retromarcia per semplificare le manovre.

Zero DSR/X si darà battaglia sul mercato delle adv/tourer elettriche con la Energica Experia, e noi non vediamo l’ora di testarle entrambe per scoprirne tutti i segreti.