Qualcomm e Honeywell collaborano per sviluppare soluzioni 5G wireless basate su IA

Qualcomm e Honeywell hanno annunciato un ampliamento della loro collaborazione volto a sviluppare soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per il settore energetico.

Qualcomm fornirà a Honeywell prodotti di connettività e chipset abilitati all'intelligenza artificiale per potenziare l'efficienza operativa e i feedback in tempo reale in ambito energetico.

Le tecnologie di Qualcomm saranno integrate su applicazioni come l'Honeywell Field Process Knowledge System (PKS) per garantire la connettività anche in ambienti remoti con impianti e strutture produttive, così da potenziare le capacità di raccolta dati e di analisi.

Qualcomm mette a disposizione processori di IA a basso consumo con connettività wireless nativa (450 MHz, Wi-Fi, LPWA, modem e reti private 4G/5G), software e computer vision. Combinati alle tecnologie di rilevamento Honeywell, questi processori permetteranno lo sviluppo di sensori industriali per il monitoraggio dei parametri di processo, degli asset o delle condizioni ambientali.

Le nuove feature offriranno maggiori informazioni ai tecnici sul campo e agli addetti all'assistenza permettendogli di offrire risposte più rapide che portano a un risparmio di tempo, a una maggiore precisione e a risultati interattivi.

"La combinazione dei processori IA on-device di Qualcomm Technologies, leader del settore, con la tecnologia abilitata all'intelligenza artificiale di Honeywell aiuterà gli operatori a lavorare in modo più intelligente, a rendere i sistemi più efficienti e a migliorare le prestazioni complessive dell'industria di processo" ha dichiarato Pramesh Maheshwari, Presidente di Honeywell Process Solutions.

A inizio anno le compagnie avevano realizzato un agente multi-modale intelligente basato su IA che permette ai lavoratori dei centri di distribuzione e delle industrie di vendita al dettaglio di interagire con i dispositivi mobile con la voce, le immagini e i video. Nel 2025 Honeywell aggiungerà le funzionalità computer vision dell'agente al Field PKS.

"Con l'introduzione di soluzioni IA come Field PKS, Multi-Modal Intelligent Agent e le tecnologie dei sensori di Honeywell, stiamo sviluppando ciò che è realizzabile per l'industria di processo con tecnici presenti sul campo e operazioni autonome" ha concluso Maheswari.