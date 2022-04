CyberCNS è la nuova soluzione proposta da Achab che permette di erogare un servizio con cui automatizzare e semplificare le attività necessarie a eseguire un vulnerability assessment. Attività che, se svolte manualmente, sarebbero troppo onerose in termini di tempo, risorse e competenze.

CyberCNS può eseguire un’individuazione del perimetro da scansire; rilevamento di device, PC e server; analisi delle vulnerabilità; stesura di un piano di lavoro per mitigare le vulnerabilità rilevate.

All’interno delle reti dei clienti è sufficiente installare una sonda che esegue la scansione interna ed esterna alla rete e riporta le informazioni nel portale multitenant. Per le macchine che si trovano al di fuori del perimetro aziendale è possibile installare un agent leggero che permette scansionare le vulnerabilità in qualsiasi momento, ovunque si trovi la macchina.

Nell’ultimo decennio il concetto di sicurezza è stato stravolto, gli attacchi informatici sono sempre più sofisticati e ad essere maggiormente bersagliate sono sempre più le PMI perché soffrono di maggiori vulnerabilità e, molto spesso, non sono dotate di sistemi di sicurezza sufficientemente efficienti e proattivi.

Le vulnerabilità in oggetto non sono altro che buchi di programmazione, presenti nei sistemi e nelle applicazioni usate dalle aziende per svolgere le proprie mansioni quotidiane, che consentono agli hacker di intrufolarsi nelle reti IT, quasi sempre senza essere bloccati dai tradizionali strumenti di sicurezza come i firewall o gli antivirus.

La cattiva notizia è che di queste vulnerabilità ne vengono rilevate a decine ogni giorno e così sarà per gli anni a venire, poiché la tecnologia è frutto del lavoro dell’uomo e perciò è soggetta a errori e dimenticanze.

La buona notizia è che gli MSP possono agire concretamente per mitigare gli effetti di questo spiacevole scenario implementando un processo di vulnerability assessment continuativo per garantire ai propri clienti il miglior livello di protezione possibile.

I vantaggi nell’uso di una piattaforma del genere sono fidelizzazione: grazie a processi di vulnerability assessment automatici e ricorrenti si garantisce maggior sicurezza ai clienti già acquisiti.

Lead generation: con l’utilizzo delle scansioni sui sistemi è possibile dare una dimostrazione concreta ai prospect di ciò che l’MSP è in grado di offrire attraverso l’erogazione di un nuovo servizio a canone ricorrente legato alla cybersecurity.

Risparmio di risorse: l’MSP risparmia tempo e risorse tecniche perché tutte le attività di vulnerability assessment vengono svolte dal sistema in automatico e non devono essere fatte manualmente.