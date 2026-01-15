Avatar di Ospite PvP Dev #728 0
quindi per ora non è ancora attivo, bisogna aspettare gennaio 2026
Ricordo che l'Europa politica non esiste, esiste solo la UE, perciò il fatto che il datacenter è in Germania significa cose diverse per tutti gli altri Paesi dell'unione economica.
Vuol dire che il datacenter è soggetto alle regole europee ed anche a quelle tedesche (e l'occupazione e il guadagno sono tedeschi), mentre non è soggetto a quelle degli altri Paesi, il che non mi sembra per niente una garanzia.
E poi, se gli USA chiedono di verificare qualcosa, davvero c'è qualcuno che crede che i molluschi dirigenti europei non si mettano a 90 gradi?
Grazie invece ai bravi dirigenti italiani, in italia entrano braccia, entrano delinquenti e fuori di testa assortiti, escono cervelli, escono aziende, non entrano investimenti stranieri, non entrano aziende straniere (se non per comprare quelle italiane e portare i soldi all'estero, vedi supermercati, logistiche, quello che rimane dell'industria automobilistica e ferroviaria, le telecom, ecc.).
