L'Italia si trova al centro di una profonda e non più rimandabile metamorfosi nel suo approccio alla sicurezza informatica. Quello che per anni è stato considerato un mero costo operativo, una fortezza da erigere in fretta e furia solo dopo i primi segnali di assedio, si sta oggi affermando come un asset strategico fondamentale, un pilastro imprescindibile per la competitività e la sopravvivenza stessa delle aziende nel mercato globale. Questa rivoluzione copernicana non riguarda più soltanto i colossi multinazionali, ma permea l'intero tessuto produttivo nazionale, chiamando anche e soprattutto le piccole e medie imprese a un ripensamento radicale della propria postura digitale.

I numeri, del resto, raccontano una storia inequivocabile e dipingono un quadro di urgenza e consapevolezza crescente. Secondo l'ultimo Rapporto Anitec-Assinform, nel corso del 2024 gli investimenti italiani dedicati alla cybersecurity hanno raggiunto la cifra significativa di 2,001 miliardi di euro. Questo dato non è semplicemente un numero, ma rappresenta la somma di migliaia di decisioni aziendali volte a blindare infrastrutture, proteggere dati e garantire la continuità operativa. È la prova tangibile che il mondo imprenditoriale italiano ha iniziato a percepire la minaccia informatica non più come un evento ipotetico, ma come una certezza imminente.

A rendere ancora più pressante questa necessità è il contesto internazionale. A livello globale, il costo medio di una singola violazione dei dati si è attestato sulla spaventosa cifra di 4,88 milioni di dollari. Questo valore, già di per sé allarmante, subisce un'ulteriore impennata in settori specifici, come quello industriale, dove un incidente di sicurezza può arrivare a costare in media fino a 5,6 milioni di dollari. Cifre del genere vanno ben oltre la semplice perdita economica diretta; esse inglobano i costi di ripristino, le sanzioni normative, il danno reputazionale, la perdita di fiducia da parte dei clienti e, non da ultimo, il furto di proprietà intellettuale che può compromettere anni di ricerca e sviluppo.

Oltre l'approccio tradizionale

Di fronte a questo scenario, l'approccio tradizionale alla sicurezza, basato su una logica puramente reattiva, si dimostra drammaticamente inadeguato. Attendere l'emergenza per agire equivale a chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati. La nuova frontiera, quella verso cui il mercato e la cultura aziendale si stanno spostando, è la sicurezza proattiva e integrata. Non si tratta più di installare un antivirus o un firewall e sperare per il meglio, ma di tessere la sicurezza nel DNA stesso dell'azienda.

Questo significa che la cybersecurity esce dai confini del dipartimento IT per diventare un tema centrale nelle discussioni del consiglio di amministrazione. Diventa un fattore chiave nella progettazione di nuovi prodotti e servizi ("security by design"), nella gestione della catena di fornitura e nelle strategie di espansione. Un'azienda con una solida architettura di sicurezza non sta solo proteggendo sé stessa, ma sta costruendo un vantaggio competitivo. Comunica affidabilità ai partner, garantisce ai clienti che i loro dati sono al sicuro e si posiziona come un attore maturo e resiliente in un'economia sempre più digitalizzata.

La sfida, tuttavia, assume contorni diversi a seconda delle dimensioni aziendali. Se le multinazionali dispongono generalmente di budget più consistenti e team specializzati, devono fare i conti con una complessità infrastrutturale enorme e una superficie d'attacco molto vasta. Per loro, l'integrazione e l'orchestrazione delle difese su scala globale sono l'ostacolo principale.

Per le Piccole e Medie Imprese, spina dorsale dell'economia italiana, il discorso è ancora più critico. Spesso considerate dagli hacker come un "frutto maturo" a causa di difese meno sofisticate, le PMI si trovano a fronteggiare una minaccia esistenziale con risorse limitate. Eppure, proprio per loro, investire in sicurezza oggi è l'unica garanzia per un domani. Un attacco riuscito può significare non solo un danno economico, ma la fine dell'attività. Inoltre, in un mondo interconnesso, la vulnerabilità di una piccola impresa fornitrice può diventare la porta d'accesso per colpire un cliente molto più grande, con conseguenze devastanti per l'intera filiera.

La rivoluzione del Security Operations Center

All'evento “AI e Cybersecurity: Minaccia o opportunità?”, promosso da Altea 365, società del gruppo Altea Federation, nell’ambito di un incontro a più voci tra accademici, manager di aziende ed esperti di Infrastructure, Technology Management e Cybersecurity, Christian Maggioni, CISO e Managing Director di Altea 365, lancia una provocazione destinata a far riflettere: "Il SOC è morto?". La risposta rivela una verità scomoda ma necessaria: il modello tradizionale di Security Operations Center, basato su processi manuali e tempi di risposta non immediati, non è più sufficiente per contrastare minacce che si muovono con velocità e sofisticazione crescenti. L'evoluzione passa necessariamente attraverso l'integrazione di tecnologie avanzate, in particolare Intelligenza Artificiale e Machine Learning, che consentono un approccio predittivo e proattivo.

La trasformazione del SOC non significa però l'eliminazione del fattore umano, anzi ne ridefinisce il ruolo strategico. L'interpretazione dei segnali deboli, la contestualizzazione degli alert e le decisioni strategiche rimangono appannaggio di esperti con competenze specifiche e visione d'insieme. Il nuovo SOC si configura come un ecosistema intelligente che garantisce detection, protection, continuità operativa e capacità di adattamento continuo.

Il dato più significativo arriva da Gartner Security & Risk Management Summit: nell'87% dei casi di attacchi informatici respinti nell'ultimo anno è stato determinante l'intervento diretto degli esperti di sicurezza. Una percentuale che dimostra come l'intuito, l'esperienza e la capacità di analisi critica umana sappiano riconoscere e contrastare minacce che le macchine da sole non riuscirebbero a gestire.

L'intelligenza artificiale: alleata e minaccia simultanea

Il paradosso dell'Intelligenza Artificiale nella cybersecurity emerge con chiarezza dai dati: il 97% degli operatori di sicurezza informatica adotta tecnologie basate sull'IA registrando miglioramenti significativi nella capacità di individuare e contrastare le minacce. Parallelamente, però, l'incremento del 150% delle attività di cyberspionaggio nell'ultimo anno è spesso alimentato proprio dall'AI generativa utilizzata dai cybercriminali.

La sinergia tra automazione e competenza umana è la chiave per una cybersecurity a prova di futuro

Matteo Anchieri, CEO di Altea 365, sintetizza efficacemente questa dualità: "Non sarà una sfida tra uomo e macchina, ma una sinergia intelligente". La combinazione di automazione e competenza umana rappresenta infatti la strategia più efficace per affrontare un fenomeno in continua evoluzione, dove la creatività e l'imprevedibilità delle violazioni richiedono sia efficienza tecnologica che prontezza decisionale umana.

Gianluca Salviotti, Associate Professor di SDA Bocconi School of Management, sottolinea la necessità di un cambio di paradigma radicale: "In un contesto digitale sempre più complesso, la sicurezza informatica non può più essere vissuta come un male necessario". La strategia cyber integrata richiede l'integrazione dei principi e delle pratiche di cybersicurezza a tutti i livelli delle operazioni e della cultura organizzativa.

Tre modelli di eccellenza italiana

L'esperienza concreta di tre aziende italiane leader nei rispettivi settori offre una visione pragmatica della trasformazione in atto. Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, attraverso le parole del CIO Umberto Arrighi, identifica nella protezione della proprietà intellettuale e nella gestione del danno reputazionale le priorità strategiche: "Il vero valore non risiede nel prodotto in sé, quanto nel know-how legato alla scelta dei materiali e al processo di realizzazione".

Ceme Group, specializzata in componentistica per macchine da caffè espresso, affronta invece la sfida della scalabilità rapida e sicura. Ivan Basso, CIO dell'azienda, evidenzia come "per una realtà in forte crescita come la nostra, la sfida è scalare rapidamente e in sicurezza, allineando metodologie e tecnologie con le scelte strategiche del business".

Chematek, attiva nella ricerca e sviluppo chimico, pone l'accento sulla formazione come primo livello di sicurezza. Andrea Ardemagni, Global IT Manager, spiega: "Il primo livello di sicurezza sono le persone. Proteggere il dato significa proteggere l'innovazione e la cultura della sicurezza è il vero vantaggio competitivo".

La cybersecurity italiana sta dunque attraversando una fase di maturazione strategica, dove la tecnologia e il fattore umano convergono verso un modello integrato di protezione digitale. Una trasformazione che non riguarda solo la difesa dai rischi, ma la costruzione di un vantaggio competitivo sostenibile nell'era dell'intelligenza artificiale. I rischi informatici, definiti dall'Institute of Risk Management come "qualsiasi rischio di perdita finanziaria, interruzione o danno reputazionale", hanno oggi il potenziale di causare impatti che spaziano da quelli finanziari a quelli operativi, legali e reputazionali, rendendo indispensabile un approccio olistico e strategicamente integrato alla sicurezza digitale.