Dopo i nostri diversi approfondimenti relativi ai POS portatili (abbiamo fatto anche un confronto su myPOS Go 2 vs Nexi SoftPOS), avrete capito che oggi disporre di questo terminale è fondamentale. Non solo per velocizzare i pagamenti in negozio, ma anche per gestire incassi in mobilità (fiere, mercatini, consegne a domicilio) senza dipendere da bancomat fissi o contanti. Negli ultimi anni, le soluzioni dedicate si sono moltiplicate, puntando su semplicità d’uso, costi trasparenti e livelli di sicurezza elevati.

In questo articolo confronteremo SumUP Solo Lite e myPOS Go 2, due terminali standalone dal design compatto, entrambi pensati per attività di piccole dimensioni che non vogliono o non possono legarsi a contratti a lungo termine. SumUP Solo Lite si acquista solitamente a 34€ e garantisce fino a 12 ore di autonomia con un solo ciclo di carica, mentre myPOS Go 2 è disponibile solitamente a 29€ IVA esclusa (spesso in promozione a 14,90€.

L’obiettivo di questo confronto è guidarvi tra caratteristiche tecniche, modalità di connessione, costi e commissioni, fino agli aspetti di sicurezza, in modo da scegliere consapevolmente il POS più adatto alle vostre esigenze quotidiane.

SumUP Solo Lite vs myPOS Go 2: differenze tecniche principali

SumUP Solo Lite e myPOS Go 2 si propongono entrambi come soluzioni standalone per chi cerca un POS portatile senza vincoli contrattuali. Le differenze tecniche principali riguardano prezzo d’acquisto, interfaccia, connettività e autonomia.

SumUP Solo Lite ha un costo una tantum di 34€ (senza canoni mensili). myPOS Go 2 è disponibile a 29€ IVA esclusa (spesso in promozione a 14,90€ IVA esclusa). SumUP Solo Lite integra un touchscreen da 2,8″ e si gestisce tramite l’app SumUp installata su smartphone o tablet, con cui si collega via Bluetooth. myPOS Go 2 monta un display LCD a colori da 2,4″ (non touch) e un tastierino tattile, per un’utilizzo plug & play senza smartphone.

Lato connettività, il Solo Lite si appoggia allo smartphone abbinato via Bluetooth 4.2 e usa la connessione del telefono (Wi-Fi o hotspot). myPOS Go 2 offre invece una SIM 4G multi-operatore preinstallata e gratuita e supporta Wi-Fi 2.4 GHz, garantendo operatività ovunque. SumUP Solo Lite raggiunge fino a 8 ore di utilizzo continuo con una singola ricarica, mentre myPOS Go 2 assicura autonomia per un’intera giornata di vendite senza dover ricaricare, ideale quindi per attività dinamiche. Alla luce di questi dati, ecco un riassunto delle differenze principali:

Costo

Solo Lite: €34 una tantum

Go 2: €29 (€14,90 in offerta)

Interfaccia

Solo Lite: touchscreen 2,8″ via app

Go 2: display 2,4″ + tastierino

Connessione

Solo Lite: Bluetooth + connessione smartphone

Go 2: SIM 4G integrata + Wi-Fi

Batteria

Solo Lite: fino a 8 h

Go 2: un’intera giornata lavorativa

Qual è il più semplice da usare?

Entrambi i terminali sono studiati per rendere rapida e intuitiva l’esperienza di pagamento, ma seguono approcci differenti in base al grado di indipendenza dall’ecosistema smartphone.

SumUP Solo Lite si configura in pochi minuti accoppiandosi via Bluetooth allo smartphone o tablet su cui avete installato l’app gratuita SumUp. L’interfaccia touch del terminale è minima, perché tutta la gestione delle transazioni (dalla selezione dell’importo all’invio della ricevuta) avviene direttamente nell’app. Basta aprire l’app, inserire l’importo, avvicinare la carta o lo smartphone del cliente al POS e inviare lo scontrino digitale via email o SMS, senza costi aggiuntivi.

myPOS Go 2, invece, è completamente plug & play: non richiede alcun pairing con smartphone. Una volta acceso, è subito pronto ad accettare pagamenti contactless, Chip&PIN e banda magnetica. Dal menu interno potete selezionare l’importo, chiedere al cliente di digitare il PIN sul tastierino e inviare automaticamente lo scontrino digitale via SMS o email, oppure scaricarlo in formato PDF dal portale myPOS. In sintesi, ecco come si differenziano i due POS nei flussi operativi:

SumUP Solo Lite

Configurazione: pairing Bluetooth con smartphone e app SumUp

Incasso: gestito interamente nell’app, touch del POS usato solo per lettura carte

Ricevute: SMS, email, WhatsApp (via app)

Monitoraggio: report e statistiche avanzate nell’app

myPOS Go 2

Configurazione: accensione e attivazione tramite codice su dispositivo

Incasso: selezione importo e PIN direttamente sul POS, senza smartphone

Ricevute: SMS, email o scaricabili dal portale web

Monitoraggio: dashboard online e notifiche push in tempo reale

Chi vince su autonomia e connettività?

SumUP Solo Lite offre due modalità di connessione: può collegarsi direttamente a una rete Wi-Fi (configurabile dal menu “Connections” sul terminale), oppure associare il terminale via Bluetooth 4.2 a uno smartphone o tablet su cui è installata l’app SumUp, sfruttandone la connessione dati (hotspot). Questa flessibilità lo rende adatto sia a chi ha disponibili reti Wi-Fi stabili sia a chi preferisce usare il proprio telefono come ponte dati. La batteria integrata garantisce fino a 12 ore di utilizzo continuo (oltre 1.000 transazioni con una singola carica), coprendo tranquillamente un’intera giornata lavorativa standard.

myPOS Go 2 è invece progettato per la massima indipendenza: dispone di una SIM dati preinstallata e gratuita, che offre connettività illimitata senza costi aggiuntivi, oltre al supporto Wi-Fi a 2,4 GHz per maggior versatilità. Non richiedendo alcun pairing con smartphone, è subito operativo appena acceso. La batteria da 1.500 mAh è dimensionata per garantire autonomia per un’intera giornata di vendite, ideale per chi partecipa a fiere, mercatini o effettua consegne a domicilio senza timore di restare offline.

Sfida sulle commissioni tra SumUP Solo Lite vs myPOS Go 2

Per SumUP Solo Lite, l’unico esborso iniziale è il costo una tantum del terminale, pari a 34€ IVA inclusa (nessun canone mensile). Le commissioni sulle transazioni sono strutturate in due modalità:

1,95% fissa su tutte le carte, senza limiti di fatturato.

fissa su tutte le carte, senza limiti di fatturato. 0,95% sulle transazioni per chi sottoscrive l’abbonamento SumUp One (mensile di 19€), pensato per esercenti con volumi più elevati.

Non sono previsti costi di attivazione, vincoli contrattuali o spese nascoste. Pagate solo quando incassate. Gli accrediti sul conto SumUp avvengono in 1–3 giorni lavorativi, ma è possibile anticiparli in 3 ore pagando un piccolo extra.

myPOS Go 2 si acquista a 29€ (IVA esclusa), con promozioni che spesso lo portano a 14,90€. Anche in questo caso non ci sono canoni mensili né fee di attivazione. Le commissioni standard sono:

1,20% su ogni transazione effettuata con carte europee private.

su ogni transazione effettuata con carte europee private. Nessuna commissione aggiuntiva per l’accredito istantaneo sul conto myPOS.

Gli accrediti sono istantanei e illimitati, senza costi extra. I fondi risultano disponibili sul conto myPOS in circa 3 secondi dalla transazione.

SumUP Solo Lite vs myPOS Go 2, qual è il più sicuro?

SumUP Solo Lite e myPOS Go 2 soddisfano i più severi standard di sicurezza internazionali, garantendo che ogni transazione avvenga in un ambiente protetto. SumUP Solo Lite è un prodotto EMVCo approvato (incluso nella lista “EMV Payment Tokenisation” di EMVCo) e risponde ai requisiti PCI-PTS e PCI DSS, assicurando cifratura end-to-end e gestione sicura delle chiavi. Allo stesso modo, myPOS Go 2 vanta la certificazione PCI PTS 6.x e i livelli EMV L1 & L2 per chip e contactless, insieme a un secure element dedicato che isola le chiavi crittografiche dal resto del sistema, impedendo manomissioni hardware.

Entrambi i terminali utilizzano la tokenizzazione secondo le specifiche EMV Payment Tokenisation, che sostituisce il PAN reale con un token monouso valido solo per ciascuna transazione, eliminando il rischio di esposizione dei dati sensibili in caso di compromissione. Ogni informazione è inoltre trasmessa tramite canali cifrati TLS 1.2+ o equivalenti, rendendo virtualmente impossibile intercettare o alterare i dati durante il trasferimento.

Sul fronte del monitoraggio e della gestione delle frodi, SumUP offre un sistema di alert in tempo reale via push e email, con controlli antifrode basati su regole dinamiche e analisi comportamentale (machine-learning) sul cloud, mentre myPOS dispone di un team dedicato di controllo 24/7 che verifica ogni operazione sospetta e mette a disposizione assistenza immediata in caso di anomalie. Entrambi i dispositivi ricevono infine aggiornamenti di sicurezza remoti. SumUP distribuisce patch firmware OTA non appena disponibili, e myPOS aggiorna regolarmente il software via 4G/Wi-Fi integrati, assicurando che il terminale mantenga sempre il più alto livello di protezione contro nuove minacce.

Quale dei due è più pratico per i pagamenti on the go? Il myPOS Go 2 è un terminale stand-alone, più adatto agli ambulanti o ai liberi professionisti in movimento. Non serve smartphone, né app, né accessori. Il SumUP Solo Lite è più minimal, ma richiede sempre il telefono a portata di mano.

Posso ricevere i pagamenti sul mio conto personale o serve un conto aziendale? SumUP permette l'accredito su qualsiasi conto bancario, anche personale (se l'attività è individuale). myPOS, invece, obbliga ad aprire un conto business dedicato presso la loro piattaforma, il che può essere un vincolo per chi ha un’attività saltuaria o freelance.

Come gestiscono le ricevute e gli scontrini se non hanno stampante? Entrambi inviano ricevute digitali via SMS o email. Tuttavia, con SumUP Solo Lite puoi aggiungere una stampante compatibile (opzionale) se necessario. myPOS Go 2, invece, non supporta alcuna stampante esterna: è 100% digitale.