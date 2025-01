Al CES di Las Vegas approda l'innovazione italiana per l'EdTech, lo Smart Business e il Lifestyle smart

Tecnologie educative, strumenti immersivi che potenziano le esperienze degli utenti, ma anche soluzioni per il Business Process Management (BPM), l'e-learning e la cybesecurity: quest'anno il padiglione Italia del CES di Las Vegas è ricco di innovazioni pronte a rivoluzionare le esperienze degli utenti e il modo di fare business.

L'Italia è uno dei Paesi più attivi nel mondo delle piattaforme immersive e delle tecnologie indossabili e punta tutto sul creare soluzioni creative e accessibili che stimolino l'interazione degli utenti in qualsiasi ambito, da quello educativo alle attività del tempo libero.

Anche lato business gli investimenti si confermano molto importanti: le aziende stanno puntando su soluzioni di BPM per automatizzare i flussi di lavoro aziendali, ma anche su strumenti avanzati per la business intelligence, piattaforme di e-learning e sistemi di cybersecurity, tutte innovazioni che contribuiscono a rendere più "smart" il business.

Il padiglione italiano all'interno dell'Eureka Park ospita numerose innovazioni italiane nei due ambiti, da sistemi di assistenza digitale che massimizzano la produttività a piattaforme educative immersive, da piattaforme che migliorano l'ospitalità nelle strutture ricettive ad assistenti virtuali che riducono gli errori umani o migliorano la cybersecurity aziendale.

EdTech, Lifestyle e accoglienza: le startup che rappresentano l'Italia al CES

Presente al CES la tecnologia di Innova, una startup di Milazzo che ha sviluppato Evolvera, un sistema di IA che si integra in qualsiasi dispositivo per aiutare a gestire task e comunicazioni, migliorando la propria produttività.

Da San Mauro Torinese troviamo Kintana e la sua Morestech, una tata "phygital" che rivoluziona l'assistenza e l'apprendimento per i bambini. I genitori possono accedere a strumenti avanzati di supervisione basati sul programma comportamentale della token economy che si integrano con i sistemi di smart home.

L'intelligenza artificiale progetta contenuti educativi interattivi e personalizzati interfacciandosi col bambino, mentre lo smart contract garantisce la sicurezza dell'applicazione.

Kintana

Rem Montenapoleone, da Milano, crea gioielli artigianali smart in grado di conservare file digitali come messaggi, foto e video accessibili via smartphone. I gioielli funzionano con qualsiasi sistema operativo, compresi iOS e Android, e possono contenere fino a tre contenuti da "cristallizzare" nel gioiello.

Da Benevento troviamo The Thinking Clouds: la startup ha sviluppato Eidelon, una piattaforma che sfrutta robot interattivi per creare esperienze didattiche immersive nei musei. Gli avatar possono essere disposti su supporti mobili per interagire coi visitatori in linguaggio naturale e accompagnarli durante la visita.

Travel Verse è una startup di Busto Arsizio che ha creato Jolly, un concierge virtuale basato su un computer IoT con IA generativa integrata che gestisce una rete di dispositivi e si interfaccia con gli ospiti, tutto senza alcuna connessione a Internet.

Da Firenze c'è Volumio e il suo CORRD, un "audio assistant" basato sull'IA che attinge a tutti i cataloghi musicali di cui si ha sottoscritto un abbonamento per curare e creare playlist audio personalizzate c he mettono assieme musica, podcast e notizie.

Troviamo infine Zephorum, da Cagliari, una startup legal tech che offre sia servizi di recupero delle informazioni presenti sul web legate a una persona cara defunta, sia una piattaforma per organizzare i contenuti recuperati, archiviandoli in modo sicuro e rendendoli disponibili pubblicamente per la commemorazione.

Zephorum

Smart Business, cybersecurity ed e-learning: le imprese del futuro

Per il comparto smart business, cybersecurity ed e-learning troviamo Certy (Cagliari) che ha sviluppato Certy Expert, un assistente virtuale per la cybersecurity. La soluzione sfrutta l'intelligenza artificiale per aiutare i professionisti a prendere decisioni di cybersicurezza migliori e più caute, analizzando e prevenendo fino al 95% dei rischi correlati all’errore umano.

Coderblock, da Palermo, offre alle aziende esperienze in spazi virtuali che combinano gli aspetti di un gioco di ruolo, di un gioco online multigiocatore e di esperienze commerciali virtuali per consentire ai team di migliorare le attività di lead generation e di marketing.

Da Milano c'è Friendz, una realtà che mira a semplificare la gestione delle campagne di user-generated content (UGC) e favorire il community engagement per i brand.

La piattaforma consente alle aziende di attivare in modo rapido e scalabile community di utenti per creare contenuti autentici e coinvolgenti, massimizzando l’impatto delle loro strategie di marketing digitale.

Lieu.city, da Cagliari, offre una piattaforma che consente di creare il proprio spazio espositivo in realtà virtuale in modo del tutto autonomo, rendendo possibile anche l’interazione social tra utenti e l’esplorazione di spazi diversi dal proprio.

Da Milano troviamo anche PopulaRise, una piattaforma che connette brand e community di creator per realizzare contenuti generati dagli utenti su richiesta. La soluzione permette di creare campagne e offre servizi come la UGC Event House per organizzare eventi che valorizzano i contenuti prodotti dai creator, aiutando i brand a costruire connessioni autentiche e potenziando il coinvolgimento del pubblico.

Sempre da Milano, TokNox è una piattaforma di tokenizzazione per autenticare, gestire e archiviare file digitali. La piattaforma si adatta a qualsiasi esigenza, offrendo la possibilità di creare applicazioni white-label customizzate integrabili come API o offerte come SaaS.

Viralba, da Cagliari, mette a disposizione una piattaforma che supporta aziende e creator analizzando i trend social per migliorare i contenuti e suggerendo alle aziende i partner migliori per le proprie campagne.

WhoTeach, da Milano, presenta una piattaforma intelligente di digital learning per la formazione aziendale. L'IA integrata supporta i facilitatori nella creazione dei materiali formativi e nel recuperare le migliori risorse didattiche. In pochi minuti è possibile realizzar contenuti formativi completi di script delle lezioni, slide, mappe concettuali e attività formative.