Sono state selezionate le dieci realtà che parteciperanno al programma di EY, Startup Academy 2022, sviluppato in collaborazione con Microsoft Italia, dedicato alle giovani startup italiane attente ai temi di sostenibilità sociale e ambientale.

A due mesi dall’apertura della call, oltre 100 startup italiane si sono candidate per poter partecipare al programma che prevede pitch con le 20 realtà più promettenti secondo una giuria composta da Microsoft Italia, Plug and Play, InnovUp, Italian Tech Alliance, Startup Geeks, Impact Hub, Aurora Fellows e la Fondazione Talento all’Opera.

Le startup pronte per la fase finale saranno Nantoo, Circuarity Srl, Appcycled Srl, Cents Srl, CompareTech Srl, 10EF Srl, Simplifai Ted Srl, Eoliann Srl, Vlab Srl, Tino Mobility Srl.

Dal 28 settembre e per un mese, l’EY Startup Academy accompagnerà le startup selezionate in un percorso di cinque settimane durante le quali avranno l’opportunità di sviluppare e accelerare i propri modelli di business e le proprie competenze attraverso il supporto e i consigli degli esperti di EY e Microsoft Italia.

Potranno partecipare in maniera totalmente gratuita a un programma formativo orientato allo sviluppo delle competenze, su temi quali il Business Model, l’organizzazione interna, il public speaking, la finanza, la raccolta fondi e le relazioni con gli investitori.

Il tutto, con l’obiettivo di acquisire le competenze essenziali per la gestione aziendale e crescere in termini di hard e soft skills, grazie ad attività di business coaching e con il supporto tecnico logistico della rete EY. Microsoft Italia metterà inoltre a disposizione delle start-up selezionate le proprie competenze ed expertise per attività di mentorship, workshop e training sugli strumenti digitali e, infine, la possibilità di accedere alle certificazioni dell’azienda.

Al termine del programma, la giuria selezionerà una startup che si sarà maggiormente distinta per la capacità di implementazione della propria idea iniziale, grazie alla formazione acquisita durante l’Academy. A questa verrà riconosciuto un premio in denaro e un supporto da parte dei consulenti di EY in ambito strategico ed operativo insieme all’accesso all’ecosistema EY per le startup, che include numerose opportunità di networking con investitori, aziende, fondatori di successo e altre startup.

“Siamo molto orgogliosi dell’ottimo risultato raggiunto in questa prima fase dell’EY Startup Academy in Italia. Nel nostro Paese, il settore dell’innovazione e delle startup è in grande ascesa e raggiungere oltre 100 candidature in soli due mesi ci fa capire quanto le startup in Italia vogliano essere supportate con iniziative a loro dedicate” ha commentato Gianluca Galgano, EY Startup and Venture Capital Leader.

“Sono certo che, insieme a Microsoft Italia, saremo in grado di offrire un importante valore aggiunto alle 10 startup selezionate, che si sono distinte per le loro idee innovative orientate a obiettivi di sviluppo sostenibile, per accompagnarle nel percorso di crescita della loro idea imprenditoriale”.

L’EY Startup Academy beneficia anche del supporto dell’EY Foundation: “Grazie al programma EY Ripples, mettiamo a disposizione in maniera volontaria le competenze di tutte le persone di EY, che in questo modo saranno in grado di trasferire il proprio talento a questi giovani imprenditori, per rafforzare le comunità in cui operano e far fronte alle grandi sfide sociali e ambientali del nostro tempo” spiega Tiziana Dell’Orto, Segretario Generale EY Foundation Onlus.