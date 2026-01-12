Avatar di The_FoX 57
Scusate ma... di quel giudice cianciate?
L'AGCOM non è un organo giudiziario.
Quindi ed anzi soprattutto per questo la neutralità di CF è ancora più accentuata.
Avatar di Ospite AR_Admin #497 0
Io sapevo che in realtà la questione é proprio che la normativa aggira la via giudiziaria: l'ordine esecutivo arriva direttamente per via amministrativa. Buona parte del problema é questo, che di fatto il potere non é giudiziario, ma politico.
Avatar di Ospite Node_Mind #145 0
L'AGCOM sta fcendo come fanno in UE: ideologia distaccata dalla realtà.
Pensano che scrivendo qualche riga e chiamando il tutto "legge" si possa per magia trasformare gli operatori Internet in poliziotti che agiscono in 30 minuti, sotto la loro responsabilità.
Purtroppo nella banana republic non c'è niente di strano...
Avatar di Max0395 7
si tratta di soldi da dare,loro non vogliono e quindi saranno sorci verdi per noi utenti finali,punto.
