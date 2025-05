Arriva AI-Docs, la piattaforma di gestione dei dati con l'AI

Viviamo in un'era in cui i dati sono ovunque: generati di continuo, conservati in archivi e sistemi, ma spesso dimenticati. Una risorsa preziosa e in gran parte inutilizzata. La sfida cruciale è capire come estrarre le informazioni e trasformarle in valore concreto per le aziende. Per rispondere a questa esigenza, SB Italia ha sviluppato AI-Docs, una piattaforma di intelligenza artificiale frutto della certificazione ISO/IEC 42001, il nuovo standard internazionale per i sistemi di gestione dell'AI. AI-Docs è il fulcro della strategia tecnologica di SB Italia per integrare l'intelligenza artificiale nei processi aziendali.

Parliamo di una soluzione proprietaria e flessibile, progettata per valorizzare il patrimonio informativo delle imprese, garantendo al contempo i più alti livelli di sicurezza, controllo e conformità normativa. Il fine è dare alle aziende la capacità valorizzare il proprio patrimonio informativo, automatizzare i processi decisionali e operativi, creare nuovi contenuti in modo intelligente e conforme al GDPR e mantenere il pieno controllo dei dati, anche on-premise.

Massimo Missaglia, CEO di SB Italia, sottolinea come AI-Docs sia progettata per integrarsi profondamente nei processi aziendali, portando l'intelligenza artificiale dove è veramente utile: nelle operazioni quotidiane e nelle decisioni strategiche. Grazie ad AI-Docs, le aziende possono convertire i dati in azioni concrete, automatizzare attività complesse e supportare l'evoluzione continua del business in un mercato sempre più dinamico e competitivo.

"La nostra non è una piattaforma tecnologica qualunque: abbiamo scelto un approccio orientato ai risultati, costruendo use case concreti che generano valore per il business", afferma Missaglia. "Non si tratta di avviare un progetto da zero, ma di adottare soluzioni pronte all'uso, già modellate su esigenze ricorrenti e facilmente personalizzabili. In questo modo, evitiamo che l'AI resti un esercizio di stile, privo di reale applicazione". AI-Docs si propone come un acceleratore di soluzioni AI, integrando i modelli più avanzati disponibili in un'unica piattaforma per la gestione e il controllo dei dati, con la massima attenzione alla privacy e alla sicurezza. La stretta integrazione tra le componenti chiave di un progetto AI semplifica e velocizza lo sviluppo di nuovi use case e l'implementazione di iniziative.

Sfruttare il potenziale dei dati esistenti per creare valore

AI-Docs permette di valorizzare il patrimonio documentale aziendale, spesso inutilizzato e ricco di informazioni preziose. Documenti come contratti, fatture, policy, relazioni e comunicazioni, che oggi vengono gestiti manualmente con tempi lunghi e rischio di errori, possono essere compresi e analizzati automaticamente da AI-Docs. Ad esempio, uno studio legale può utilizzare AI-Docs per identificare rapidamente clausole rilevanti in migliaia di contratti storici, confrontare versioni e sintetizzare criticità legali o economiche.

AI-Docs dimostra che il valore reale non è solo nell'estrazione dei dati, ma nella sua capacità di rispondere agilmente a richieste nuove e inaspettate. La piattaforma è in grado di fornire risposte rapide e precise a domande specifiche, come l'identificazione di una clausola di rinnovo in un contratto di 100 pagine o il tempo minimo di preavviso.

AI-Docs non è solo un sistema di interrogazione, ma un'interfaccia intelligente che permette di dialogare con i propri dati. Grazie a chatbot evoluti e assistenti virtuali, gli utenti possono porre domande in linguaggio naturale e ricevere risposte chiare, documenti rilevanti e sintesi automatiche. Questo approccio conversazionale rende la conoscenza aziendale accessibile a tutti, dalla forza vendita che cerca gli ultimi contratti firmati, al legale che esamina le clausole comuni, al manager che rivede le decisioni prese in un verbale.

Comprensione ed estrazione intelligente delle informazioni

AI-Docs ridefinisce gli standard nell'elaborazione documentale, superando i limiti dei sistemi tradizionali. A differenza dei sistemi convenzionali, AI-Docs comprende il contesto e riconosce le informazioni indipendentemente dalla loro posizione o struttura nel documento. Questa capacità si estende sia ai documenti strutturati come fatture e bolle, sia a quelli destrutturati e complessi come contratti e report.

AI-Docs introduce l'Agentic AI, una nuova frontiera nell'automazione dei processi aziendali complessi. Gli agenti autonomi creati da AI-Docs possono analizzare, comprendere e agire sui dati, gestendo attività come l'inoltro di email PEC, la classificazione di documenti e la compilazione di moduli. Questi agenti emulano il comportamento umano, valutando i contenuti, prendendo decisioni e indirizzando i documenti nel modo più appropriato, ottimizzando tempi e costi e riducendo il rischio di errore.

La sicurezza e la conformità al GDPR sono pilastri fondamentali di AI-Docs. A differenza di molte soluzioni che si basano su modelli generativi online, AI-Docs può essere installato anche on-premise, garantendo che i dati non escano mai dall'azienda. Questa caratteristica è cruciale per chi gestisce informazioni riservate. I clienti possono scegliere dove risiedono i propri dati, in SaaS presso SB Italia o sui propri server fisici, offrendo una flessibilità senza precedenti.

Una piattaforma, infinite possibilità

AI-Docs è già integrata in soluzioni come DocsWeb, Smartex e altri sistemi gestionali. I suoi agenti possono operare su qualsiasi piattaforma documentale o gestionale, potenziando l'intelligenza operativa dei sistemi esistenti. Oltre ai casi d'uso già menzionati, la piattaforma abilita analisi predittive in diversi ambiti aziendali.

Pablo Pellegrini, BU Manager Enterprise Content & Process management and BPO di SB Italia, ha espresso l'orgoglio dell'azienda nel portare sul mercato una piattaforma AI che unisce potenza tecnologica, flessibilità e sicurezza normativa. Con AI-Docs, le aziende possono finalmente valorizzare i dati, automatizzare con intelligenza e creare con coerenza, mantenendo il pieno controllo.

SB Italia è una Digital Innovation Company leader in Italia, con un team di 300 persone. Le soluzioni di punta includono la suite Docsweb, SmartEX per la gestione delle note spese, Analytics e Business Intelligence e l'ERP Panthera Textile. Il 2024 è stato un anno di successi per SB Italia, con un fatturato vicino ai 50 milioni di euro e importanti riconoscimenti per la sostenibilità e l'impegno ESG.