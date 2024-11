Arrow Electronics avvia il programma "Cloud Amplification" per lo sviluppo del business del cloud

Arrow Electronics ha annunciato l'avvio di "Cloud Amplification", un programma pensato per aiutare i partner di canale dell'area EMEA ad aumentare il volume di affari in ambito cloud.

Il programma offre una consulenza per valutare la maturità delle compagnie nel cloud e suggerisce consigli personalizzati per supportarne il processo di crescita nel settore. Cloud Amplification consente ai rivenditori di scegliere soluzioni cloud di diversi provider, selezionandole in base alle esigenze dei loro clienti.

Il programma analizza diversi parametri del cloud per elaborare una valutazione unica e approfondita che fornisce indicazioni sulla predisposizione al cloud e sulle opportunità che si allineano con gli obiettivi dei partner. Focalizzandosi in particolare sulle soluzioni di cloud pubblico e ibrido, l'offerta permette ai rivenditori di ampliare le proprie competenze e differenziarsi sul mercato.

"Il mercato del cloud continua a espandersi a un ritmo incredibile. Con una proiezione della spesa globale per il public cloud che dovrebbe superare i 1.000 miliardi di dollari entro il 2027 e si prevede che il cloud computing diventerà una priorità per le imprese entro il 2028*. Il CAP di Arrow contribuisce a garantire che i partner di canale dispongano degli strumenti e delle linee guida necessari per capitalizzare" ha dichiarato Marco D'Angelo, director of cloud di Arrow Enterprise Computing Solutions in EMEA.

Il programma offre un piano customizzato progettato per accelerare l'operatività cloud di un rivenditore, favorirne la crescita a lungo termine e ottenere nuovi flussi di ricavi.

Il percorso di Cloud Amplification è organizzato in diverse fasi: si comincia con una verifica iniziale delle capacità, per poi proseguire con la creazione delle user persona, con l'allineamento degli obiettivi e infine col piano di implementazione individuale. Arrow Electronics fornisce un supporto continuo durante l’intero processo e a lungo termine, monitorando i progressi e aiutando i rivenditori a restare fedeli ai rispettivi obiettivi cloud.

È possibile accedere al programma sia tramite la pagina web dedicata, sia su ArrowSphere Cloud, la piattaforma di cloud delivery&management della compagnia.