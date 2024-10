Cisco annuncia il nuovo 360 Partner Program per supportare l'innovazione dei partner

Cisco ha annunciato il nuovo 360 Partner Program, una significativa evoluzione del suo programma di canale che mira ad aumentare il valore che i partner offrono ai clienti e a supportare l'innovazione.

I partner potranno rispondere più efficacemente alle richieste dei clienti di modernizzazione dell'infrastruttura, potenziamento dei carichi di lavoro di IA e sicurezza delle organizzazioni.

Il nuovo programma ridefinirà la definizione di "partner di successo" per Cisco misurando il valore rispetto alle transazioni, ovvero come i partner soddisfano le esigenze dei loro clienti sfruttando la forza dell'ecosistema.

"Per rafforzare ulteriormente quello che è già un ecosistema di partner di livello mondiale, questo nuovo programma ci permette di riconoscere e premiare i partner di successo e di rispondere meglio alle esigenze in evoluzione dei nostri clienti" ha dichiarato Elisabeth De Dobbeleer, Senior Vice President, Cisco Partner Program. "Il nostro obiettivo è amplificare il successo dei partner, elevare i partner Cisco e migliorare la loro esperienza per allinearsi alla visione strategica di Cisco".

Come primo passo per il supporto ai propri partner, Cisco ha annunciato un investimento di 80 milioni di dollari per nuove iniziative volte a potenziare e a fornire gli strumenti necessari per competere sul mercato. Di questi, 60 milioni sosteranno i partner con vantaggi quali abbonamenti all-access a Cisco U, mentre altri 20 milioni finanzieranno eventi di formazione trimestrali focalizzati su IA, sicurezza e networking.

"Oggi si tratta di aiutare i clienti a liberare la potenza della tecnologia per raggiungere i risultati aziendali. Questo è il fondamento del Cisco 360 Partner Program. Sia che si tratti di pratiche di lifecycle, di capacità tecniche o di servizi gestiti, i partner possono ottenere una crescita redditizia con il nostro nuovo programma basato sul valore. Con un periodo di transizione di 15 mesi, i partner avranno il tempo di prepararsi e di massimizzare il loro potenziale all’interno del Cisco 360 Partner Program" ha dichiarato Rodney Clark, Senior Vice President of Partnerships and Small and Medium Business di Cisco.

Pixabay

Il programma includerà un framework per ridefinire il valore dei partner e misurare l'innovazione fornita all'interno di portafogli specifici o multipli, premiando le organizzazioni in base al modo in cui il loro modello di business supporta il ciclo di vita e i servizi gestiti, l'investimento nelle competenze, l'espansione della base clienti e l'impegno attraverso il customer journey e l'ecosistema dei partner.

Il Cisco 360 Partner Program includerà due denominazioni: Cisco Partner e Cisco Preferred Partner, ottenibili per ogni portafoglio.

Infine, il programma includerà sia le specializzazioni tradizionali di architettura e basate sulle soluzioni che quelle di nuova generazione, accessibili solo dai Preferred Partner.

Cisco affiancherà i partner di canale per un periodo di transizione di 15 mesi e avvierà il programma definitivamente nel febbraio 2026. Durante questo lasso di tempo, verranno introdotti e sperimentati nuovi elementi per sostenere partner e distributori per tutto il processo. Gli attuali livelli, ruoli e investimenti nelle pratiche del ciclo di vita saranno riconosciuti fino alla completa implementazione del programma.