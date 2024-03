Aruba Managed Kubernetes semplifica la gestione dei container Kubernetes

In occasione del KubeCon + CloudNativeCon Europe, conferenza annuale per sviluppatori Kubernetes e di applicazioni cloud-native, Aruba ha annunciato Aruba Managed Kubernetes, una soluzione per la gestione semplificata dei container Kubernetes.

Il servizio nasce in risposta alle crescenti esigenze delle aziende che usano i container per sviluppare e distribuire le applicazioni ed è pensata per sviluppatori e professionisti IT interessati alla tecnologia cloud-native.

Adatta ad aziende di ogni dimensione, dalle PMI alle large enterprise, Aruba Managed Kubernetes è costruito su hardware di ultima generazione e su tecnologie leader di mercato ed è erogato da una rete di data center di proprietà dell'azienda.

Il servizio fornisce operatività immediata per creare cluster Kubernetes in pochi click e garantisce flessibilità e scalabilità per gestire le risorse del cluster in modo efficiente in base ai workload.

Aruba

Aruba Managed Kubernetes offre la massima visibilità sull'uso delle risorse e quindi controllo completo dei costi; inoltre, mette a disposizione un control plane con la massima ridondanza garantita da tre zone.

La rete di data center di Aruba beneficia di tutte le certificazioni di sicurezza fisiche, logiche e di archiviazione dati, e grazie alla procedura guidata, in pochi minuti si possono distribuire applicazioni in cloud.

La soluzione implementa anche la modalità multi-cluster, adatta alle organizzazioni enterprise che hanno bisogno di gestire e orchestrare da un'unica console ambienti distribuiti on-premises, in public cloud e in edge.

"La soluzione Kubernetes as a Service che abbiamo presentato ufficialmente a KubeCon è per noi un milestone fondamentale nella nostra roadmap di redesign di tutta l’offerta cloud che vedrà nei prossimi mesi il rilascio di molte nuove componenti IaaS e PaaS sulla nostra foundation open source" ha affermato Massimo Bandinelli, Marketing Manager di Aruba Cloud. "Aruba Managed Kubernetes è di fatto una soluzione completa per lo sviluppo cloud native e consente quindi alle aziende di far girare workload su una piattaforma standard, estremamente affidabile e distribuita sul territorio italiano ed europeo, con tutti i vantaggi che questo comporta in termini di compliance e sovranità del dato".

Aruba

All'evento ha partecipato anche ArubaKube, spin off del Politecnico di Torino e centro di eccellenza di Aruba per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione su tecnologie cloud-native e progetti open source, con una particolare attenzione verso Kubernetes.

ArubaKube mira a semplificare la gestione del cloud computing, a promuovere soluzioni innovative e a offrire supporto di livello enterprise alle aziende, puntando all'eliminazione del rischio di vendor lock-in, alla riduzione dei costi e alla creazione di un rapporto bidirezionale tra community ed azienda.

Uno dei progetti più noti del centro è Liqo, servizio open-source che consente di creare un'infrastruttura virtuale in grado di aggregare risorse e servizi da diversi cluster Kubernetes, anche da più fornitori di servizi cloud, permettendo la costruzione e l'orchestrazione centralizzata di servizi multi-cloud.