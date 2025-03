Reti aziendali troppo complesse? Un’unica piattaforma ora le unifica senza sforzo

Il panorama della connettività aziendale sta attraversando una trasformazione radicale, con esigenze sempre più complesse che richiedono soluzioni innovative capaci di unificare differenti tecnologie in un unico sistema integrato. In questo contesto, Broadcom ha recentemente presentato VeloSky, una soluzione che promette di ridefinire il concetto di convergenza di rete.

Combinando connettività in fibra, cellulare e satellitare in un'unica piattaforma, questa innovazione punta a offrire ai Communications Service Provider (CSP) nuovi strumenti per generare ricavi e diversificare il proprio business, rispondendo alle crescenti esigenze delle realtà aziendali.

Ti potrebbe interessare anche INFILTRATI, si fanno assumere ma sono criminali - Luca Livrieri INFILTRATI, si fanno assumere ma sono criminali - Luca Livrieri Guarda su

Una rivoluzione nell'integrazione delle reti

La complessità di gestire contemporaneamente reti cablate e wireless rappresenta una delle sfide principali per i fornitori di servizi di comunicazione. VeloSky affronta questo problema integrando tecnologie diverse – fibra, 5G e satellitare – in un unico sistema di gestione centralizzato. L'architettura su cui si basa, denominata VeloRAIN (Robust AI Networking), garantisce livelli di automazione, visibilità e prioritizzazione mai raggiunti prima.

La soluzione è studiata per rispondere alle necessità delle aziende moderne che richiedono applicazioni a bassa latenza, elevata larghezza di banda e robusta sicurezza. Dynamic Multipath Optimization (DMPO) è una delle tecnologie core che permettono a VeloSky di indirizzare il traffico in tempo reale in base alle metriche di prestazione, garantendo efficienza anche in ambienti misti cablato-wireless.

Uno degli aspetti più innovativi di VeloSky è rappresentato dal Dynamic Application-Based Slicing (DABS), che consente di allocare dinamicamente la larghezza di banda dando priorità alle applicazioni essenziali. Questo sistema, allineato con gli standard di mercato degli operatori di rete mobile per il network slicing, garantisce prestazioni affidabili anche in situazioni di congestione.

"VeloSky rappresenta un salto di qualità nella convergenza di rete", ha dichiarato Sanjay Uppal, vice president and general manager della VeloCloud Division di Broadcom. "Unificando le diverse strutture di rete in un'unica piattaforma ottimizzata per l'intelligenza artificiale, i service provider possono offrire servizi premium e differenziati ai clienti enterprise, semplificando le operations e accelerando il time-to-revenue".

La convergenza delle reti cablate e wireless elimina la necessità di dispositivi hardware separati per ogni tipo di connettività.

Sicurezza integrata e centralizzata

VeloSky integra nativamente funzionalità di sicurezza avanzate attraverso i suoi Enhanced Firewall Services (EFS). Questi includono sistemi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni, filtraggio degli URL, ispezione stateful Layer 4-7 con consapevolezza applicativa, filtraggio degli IP dannosi e segmentazione del traffico. La piattaforma elimina così la necessità di firewall legacy esterni, offrendo al contempo una protezione completa.

La centralizzazione della sicurezza riduce non solo i rischi ma anche i costi operativi, consentendo una gestione unificata di rete e protezione attraverso un unico pannello di controllo. Questa semplificazione rappresenta un vantaggio competitivo significativo per i CSP che possono così offrire servizi a valore aggiunto mantenendo sotto controllo la complessità operativa.

Tra i vantaggi più interessanti vi è la capacità di VeloSky di semplificare le operazioni quotidiane. Il sistema offre Provisioning Zero Touch, monitoraggio in tempo reale, visibilità completa e strumenti di troubleshooting attraverso una console unificata che gestisce simultaneamente fibra, accesso wireless fisso e connessioni satellitari.

La soluzione, già disponibile sul mercato, consente ai service provider di soddisfare la crescente domanda di soluzioni sicure, scalabili e affidabili, permettendo loro di rimanere competitivi nell'attuale panorama digitale in rapida evoluzione.

L'impatto sul mercato enterprise

Fanan Henriques, Direttore Prodotti e Internazionale di Vodafone Business, ha commentato: "Vodafone Business riconosce il potenziale di trasformazione del fixed wireless access nel consentire alle aziende l'adozione di applicazioni avanzate, tra cui l'AI. La soluzione VeloSky di Broadcom è allineata con i nostri progetti per una connettività convergente; ha il potenziale per permetterci di fornire soluzioni 'network as a service' sicure, ad alte prestazioni e resilienti che soddisfano le richieste dinamiche delle aziende di oggi."

Per le aziende che dipendono da applicazioni basate sull'intelligenza artificiale e da sistemi che richiedono connettività continua e affidabile, VeloSky rappresenta una svolta significativa. La capacità di integrare diverse tecnologie di connessione in un'unica piattaforma ottimizzata permette di garantire la continuità operativa anche in caso di interruzioni su uno dei canali di comunicazione.

La trasformazione digitale delle imprese richiede infrastrutture di rete sempre più sofisticate e al tempo stesso semplici da gestire. VeloSky risponde a questa esigenza apparentemente contraddittoria offrendo complessità tecnologica nascosta dietro un'interfaccia di gestione unificata e intuitiva, consentendo ai CSP di supportare efficacemente le strategie di innovazione dei propri clienti enterprise.