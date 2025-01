Burnout + engagement, la combinazione fatale che farà vittime nel 2025

Il 2024 ha registrato un picco storico di burnout lavorativo, con l'82% dei lavoratori d'ufficio in Nord America, Asia ed Europa che ha riportato sintomi di esaurimento secondo un sondaggio di DHR Global. Un altro studio di Skillsoft ha evidenziato che il 39% dei dipendenti globali ha citato burnout e spossatezza come sfide principali dell'anno.

Questo fenomeno non si limita solo all'ambito professionale, ma può estendersi anche all'affaticamento da social media o politica. Lisa Walker, managing partner di DHR Global, ha dichiarato: "Le persone erano esauste nel 2024, tra la fine del Covid, le elezioni, i social media e l'IA".

A ogni modo, nonostante l'elevato livello di burnout, i lavoratori hanno mostrato un alto tasso di coinvolgimento professionale. L'88% degli intervistati nel sondaggio DHR Global si è dichiarato "molto" o "estremamente" coinvolto nel proprio lavoro. Questo dato contrasta con il 23% di coinvolgimento globale rilevato da Gallup nel 2023, che rappresentava comunque il livello più alto dal 2012.

Ciara Harrington, CPO di Skillsoft, spiega questo apparente paradosso: "Non si tratta necessariamente di essere esausti per il troppo lavoro, ma piuttosto di fare la stessa cosa da anni senza sentirsi più stimolati".

È chiaro che l'aumento dello smart working e l'introduzione dell'IA, hanno ulteriormente complicato la situazione. Alcuni dipendenti si sentono sopraffatti, nonostante riconoscano i potenziali benefici di queste innovazioni.

Le persone reagiscono in modi differenti allo stress lavorativo. Secondo Walker, alcuni lavoratori affrontano lo stress immergendosi ancora di più nel lavoro. Il sondaggio DHR Global ha rivelato che mentre il 34% degli intervistati ha dichiarato che il burnout li ha resi meno coinvolti, il 44% ha affermato l'opposto.

La situazione è stata aggravata dal rallentamento delle assunzioni nel 2024, che ha reso più difficile per i lavoratori non solo trovare nuovi impieghi, ma anche avanzare all'interno delle proprie organizzazioni. Il 67% degli intervistati ha dichiarato che un mercato del lavoro rigido aumenta il loro coinvolgimento, contro solo il 9% che ha affermato il contrario.

Per il 2025, i responsabili delle risorse umane dovranno evitare di sovraccaricare ulteriormente i dipendenti già al limite. Walker avverte: "Non si deve abusare dei lavoratori più produttivi". Questo potrebbe portare a un ciclo tossico di sovraccarico lavorativo e potenziali dimissioni.

È fondamentale che le aziende identifichino le cause specifiche del burnout all'interno della propria forza lavoro. Harrington suggerisce: "Dobbiamo capire: cosa servirebbe per coinvolgervi di più? Cosa pensate stia causando il vostro burnout? Come posso aiutarvi?"

A livello aziendale, è importante garantire chiarezza sulla strategia e la cultura dell'impresa. Walker consiglia: "Definite chi volete essere e quale cultura volete creare. Siate chiari sui vantaggi e gli svantaggi. Investite per migliorare ciò in cui siete già bravi e per portare a un livello medio ciò in cui non eccellate".

In breve, non lasciateci sopraffare dalla quotidianità e cercate sempre di trovare nuovi stimoli. Questo vale per qualsiasi tipo di lavoro, soprattutto per quelli in ufficio.