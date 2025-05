AMD ROCm sfida CUDA: c’è il supporto a RX 9000 e Strix Halo

Durante l'ultimo COMPUTEX, AMD ha silenziosamente lanciato un aggiornamento che potrebbe rivoluzionare il modo in cui interagiamo con l'IA sui nostri dispositivi personali. La piattaforma ROCm 6.4.1, precedentemente riservata agli ambienti professionali, arriva ora sulle GPU RDNA 4 e sui processori Strix Halo, segnando l'inizio di una nuova era in cui l'elaborazione dell'intelligenza artificiale non sarà più un privilegio riservato ai data center ma una possibilità concreta per chiunque.

Per anni, NVIDIA ha dominato il mercato dell'IA con il suo ecosistema CUDA, costringendo gli utenti a investire in hardware costoso per accedere alle più avanzate funzionalità di intelligenza artificiale. AMD sta ora sfidando questo monopolio, democratizzando l'accesso a strumenti che fino a poco tempo fa erano appannaggio esclusivo di ricercatori e professionisti. Questa mossa non rappresenta solo un aggiornamento software, ma un vero e proprio cambio di paradigma nell'ecosistema tecnologico consumer.

L'espansione del supporto ROCm alle schede grafiche della serie RX 9070 e agli APU Strix Halo permette finalmente agli utenti domestici di sfruttare appieno il potenziale dell'hardware AMD per applicazioni di intelligenza artificiale avanzate, senza dover ricorrere a soluzioni cloud o a dispositivi specializzati.

Una rivoluzione silenziosa per l'IA edge

La vera innovazione risiede nella possibilità di eseguire modelli di intelligenza artificiale complessi direttamente sui propri dispositivi. I processori Strix Halo di AMD beneficeranno enormemente di questa evoluzione: grazie al supporto per multiple librerie IA, potranno sfruttare l'engine XDNA 2 integrato, le 40 unità di calcolo RDNA 3.5 e i 16 core Zen 5 con set di istruzioni AVX512. Questa combinazione hardware-software rappresenta un salto qualitativo senza precedenti per applicazioni di inferenza e training di modelli IA su dispositivi consumer.

Per quanto riguarda le nuove GPU RDNA 4, l'aggiornamento ROCm le trasformerà in potenti strumenti per l'elaborazione IA. Gli utenti delle schede grafiche RX 9000 potranno eseguire framework come PyTorch 2.5/2.6 e Megatron-LM direttamente sul proprio hardware, aprendo la strada all'utilizzo di Large Language Models e Stable Diffusion in locale, senza dipendere da servizi cloud esterni. Questo segna un cambiamento fondamentale: dall'IA riservata ai professionisti all'IA accessibile a tutti.

Se AMD continuerà a sviluppare efficacemente l'ecosistema ROCm, potremmo assistere a una vera e propria rivoluzione nell'intelligenza artificiale edge, con applicazioni sempre più sofisticate eseguite direttamente sui dispositivi degli utenti, migliorando privacy, latenza e accessibilità.

Un fattore chiave in questa evoluzione è la recente decisione di Microsoft di rendere open-source WSL (Windows Subsystem for Linux). Questa mossa si integra perfettamente con la nuova versione di ROCm, che funziona egregiamente negli ambienti WSL. L'integrazione tra Windows e gli strumenti IA di ROCm, tradizionalmente orientati a Linux, eliminerà una barriera significativa per gli sviluppatori, permettendo loro di lavorare in un ambiente familiare pur accedendo all'ecosistema AMD.

AMD ha inoltre annunciato l'espansione del supporto ROCm a diverse distribuzioni Linux, come OpenSuSE, con piani per includere Ubuntu entro la seconda metà del 2025. Questa apertura rappresenta un passo strategico nella sfida all'ecosistema CUDA di NVIDIA, con un focus particolare sul segmento consumer, dove AMD può far leva sul suo robusto portafoglio hardware.