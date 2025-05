Intel lancia nuovi processori Xeon 6 ottimizzati per l'IA

La continua corsa all'intelligenza artificiale sta spingendo i produttori di hardware a sviluppare soluzioni sempre più specializzate. Intel ha appena alzato l'asticella con il lancio di tre nuovi processori della serie Xeon 6, specificamente progettati per gestire i sistemi IA più avanzati. Basati su Performance-cores (P-cores), non rappresentano un semplice aggiornamento incrementale, ma introducono tecnologie pensate per ottimizzare le prestazioni nei carichi di lavoro più esigenti, dove la comunicazione efficiente tra CPU e GPU diventa cruciale per le prestazioni complessive del sistema.

Una nuova era per i sistemi IA accelerati

Al centro dell'innovazione c'è la tecnologia Priority Core Turbo (PCT), una soluzione che permette di assegnare priorità dinamiche ai core del processore. Questa, abbinata all'Intel Speed Select Technology - Turbo Frequency (Intel SST-TF), consente di personalizzare le frequenze dei singoli core CPU per migliorare le prestazioni delle GPU durante i carichi di lavoro IA. Un aspetto particolarmente significativo del lancio è la partnership con Nvida, che ha scelto uno dei nuovi processori Intel per equipaggiare la sua ultima generazione di sistemi accelerati.

Si tratta del modello Intel Xeon 6776P, selezionato come CPU host per il sistema Nvidia DGX B300, dove svolge l'essenziale ruolo di gestione, orchestrazione e supporto dell'intero stack di intelligenza artificiale. Con capacità di memoria elevata e ampia larghezza di banda, questo processore risponde efficacemente alle crescenti esigenze di modelli IA e dataset sempre più complessi e voluminosi.

Karin Eibschitz Segal, vicepresidente e direttore generale ad interim del Data Center Group di Intel, ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione: "Questi nuovi SKU Xeon dimostrano le prestazioni impareggiabili di Intel Xeon 6, rendendolo il processore ideale per i sistemi AI accelerati GPU di nuova generazione. Siamo entusiasti di approfondire la nostra collaborazione con NVIDIA per fornire uno dei sistemi AI con le prestazioni più elevate del settore, contribuendo ad accelerare l'adozione dell'AI in tutti i settori industriali."

La vera innovazione sta nella prioritizzazione dinamica dei core ad alte prestazioni

L'introduzione della tecnologia Priority Core Turbo rappresenta un significativo passo avanti nelle prestazioni dei sistemi di IA. Questa tecnologia consente di dare priorità ai core ad alta priorità (HP cores), permettendo loro di funzionare a frequenze turbo più elevate, mentre i core a bassa priorità (LP cores) operano alla frequenza base. Si tratta di una funzionalità essenziale per i carichi di lavoro AI che richiedono elaborazione sequenziale o seriale, cosa da alimentare le GPU più velocemente e migliorare l'efficienza complessiva della macchina.

In termini di prestazioni, i processori Xeon 6 con P-cores offrono fino a 128 P-core per CPU mentre, per Intel, la velocità della memoria è superiore del 30% rispetto alla concorrenza, con migliorie nelle configurazioni ad alta capacità e supporto per la larghezza di banda della memoria con MRDIMM e CXL.

Performance e affidabilità senza compromessi

I nuovi processori offrono anche vantaggi significativi in termini di connettività e trasferimento dati. Con un aumento del 20% delle linee PCIe rispetto agli Xeon precedenti, queste CPU consentono un trasferimento dati più rapido per carichi di lavoro ad alta intensità di I/O, un aspetto cruciale quando si lavora con i grandi volumi di dati tipici dell'addestramento di modelli IA avanzati.

L'affidabilità è un altro punto di forza, visto che gli Xeon sono progettati per garantire il massimo tempo di attività con caratteristiche robuste di reliability, availability and serviceability che minimizzano le interruzioni operative. Questo aspetto è particolarmente importante per i carichi di lavoro critici che richiedono elaborazione continua e sistemi sempre operativi.

Un'ulteriore innovazione è rappresentata dalle Intel Advanced Matrix Extensions, che supportano l'aritmetica di precisione FP16, consentendo un preprocessing dei dati efficiente e attività CPU critiche nei carichi di lavoro IA. Questa caratteristica permette di ottimizzare le operazioni matematiche necessarie per l'elaborazione dei modelli di intelligenza artificiale, migliorando ulteriormente l'efficienza complessiva del sistema.

Con l'evoluzione delle infrastrutture aziendali per far fronte alle crescenti esigenze dell'AI, i processori Intel Xeon 6 con P-cores promettono una combinazione ideale di prestazioni ed efficienza energetica, supportando un'ampia gamma di applicazioni per data center e reti.