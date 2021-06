Capgemini lancia la prima offerta end-to-end in ambito sostenibilità

Capgemini ha presentato la nuova offerta “Sustainable IT”, progettata per aiutare i clienti a ridurre l’impronta di carbonio dell’IT.

Le emissioni di gas serra generate dall’Enterprise IT sono infatti paragonabili al consumo energetico del terzo più grande paese al mondo e si prevede che cresceranno significativamente in seguito all’accelerazione del digitale.

Sustainable IT è parte integrante dell’offerta globale in ambito di sostenibilità di Capgemini, facendo leva su competenze tecniche, approccio personalizzato e un solido ecosistema di partner.

L’IT genera il 4% delle emissioni di CO2 a livello globale e si prevede che questa cifra aumenterà di tre volte entro il 2025 rispetto ai livelli del 2010. Le organizzazioni attive in tutti i settori devono ridurre la propria impronta di carbonio e farsi promotrici di un’azione positiva contro il cambiamento climatico.

Da un recente report del Capgemini Research Institute emerge che il 61% delle organizzazioni che hanno elaborato una roadmap completa per accelerare l’implementazione dell’IT sostenibile ha ottenuto punteggi migliori in ambito ESG, il 56% ha assistito a un incremento della customer satisfaction, mentre il 44% ha registrato un risparmio in ambito fiscale come risultato diretto dell’introduzione di pratiche IT sostenibili.

Inoltre, le aziende che hanno già portato su scala i casi d’uso legati all’IT sostenibile hanno ottenuto un risparmio medio dei costi del 12%.

La nuova offerta di Capgemini si estende oltre la trasformazione strutturale dell’IT, in termini di abitudini di consumo e modi di lavorare, per consentire ai clienti di creare una cultura incentrata sull’IT sostenibile a livello aziendale mediante strumenti qualitativi e diagnostici.

L’offerta è già stata adottata da diversi importanti clienti dei settori Banking, Insurance, Utilities, Manufacturing, Public Services ed Energy. La rete di partner di Capgemini include fornitori di soluzioni ERP e applicazioni, OEM di hardware per l’IT e fornitori di infrastrutture cloud che garantiscono ulteriori opportunità end-to-end per accelerare il percorso di sostenibilità dei clienti con questa nuova offerta.