Carenza di sviluppatori web? Ci pensa aulab con Hackademy!

Il mondo è stato scoperto da navigatori di altre epoche, che si addentravano tra mari e terre sconosciute per portare ricchezze e sviluppo nella loro terra natia. Oggi la figura del navigatore è un po' diversa da quella a cui ci ha abituato la letteratura: non abbiamo più il capitano con la benda e il cappello, ma squadre di tecnici e sviluppatori che lavorano "dietro le quinte" delle interfacce che utilizziamo ogni giorno per condividere notizie col mondo e tenerci in contatto con i nostri amici in Thailandia.

Eppure, sebbene queste figure siano il cuore pulsante dell'industria ICT, si fa sempre più evidente il problema della carenza di persone che occupino queste posizioni. Dati alla mano, in Italia c'è una richiesta di oltre 100.000 sviluppatori web. Le aziende sono continuamente alla ricerca di personale che vada a occupare le posizioni in ambito informatico, ma le risorse disponibili sembrano non essere abbastanza.

Per ovviare alla richiesta di risorse da parte del mercato ICT aulab, PMI innovativa che dal 2014 è attiva nell’ambito della formazione e dello sviluppo software, offre un corso al passo coi tempi che mira a formare sviluppatori web per poi collocarli in tutte le aziende che cercano queste risorse (che non sono decisamente poche).

Gli sviluppatori web sono responsabili dell’aspetto grafico, dei contenuti e delle caratteristiche tecniche di un sito web, così come delle prestazioni del sito (velocità / quantità di traffico gestibile dai server).

Aulab Hackademy è un corso online intensivo full-time che consente in soli 3 mesi di acquisire le competenze necessarie per avviare una carriera professionale come sviluppatore web. Dei 600+ studenti formati finora da aulab, il 95% ha trovato lavoro grazie al servizio di collocamento offerto dall’azienda. Di questi, il 70% è stato impiegato entro due mesi dalla conclusione del corso Hackademy.

Grazie al metodo d’insegnamento offerto, il corso Hackademy consente l’iscrizione anche a chi non ha un background nell’ambito informatico: lo sviluppo web è un ambito professionale dove non è obbligatoria una laurea o una conoscenza approfondita dell’informatica per poter entrare nel mondo lavorativo.

Se siete alla ricerca di nuovi stimoli o siete persone con un’innata passione per l’informatica e la tecnologia, il corso Hackademy vi consentirà di trovare la giusta direzione per la vostra passione ed andare a riempire le troppe sedie vuote presenti nelle aziende italiane.

Il corso non si rivolge solo agli appassionati di informatica ma anche a tutti coloro che hanno un’occupazione precaria e poco gratificante e, quindi, alla ricerca di una svolta professionale che gli permetta di riqualificarsi in un periodo di tempo limitato.

