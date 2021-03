Centralino in cloud? Si può anche senza cambiare i telefoni

Passare da un centralino tradizionale a uno in cloud garantisce una serie incredibile di vantaggi, ma non tutti sono nella condizione di poterlo fare immediatamente.

NFON, l’unico provider PBX paneuropeo, permette la connessione di qualsiasi centralino al cloud, anche se molto datato, senza interruzioni del servizio e senza la necessità di cambiare gli apparati telefonici. A seconda dei prodotti già presenti in azienda, può essere necessario installare e configurare solo un gateway o addirittura fare tutto tramite un aggiornamento del software, mantenendo tutte le funzioni e risparmiando sui costi mensili.

Ma conviene davvero portare la telefonia in cloud?

I vantaggi di portare in cloud il proprio centralino sono moltissimi, tra questi una decisa riduzione dei costi d’esercizio grazie all’utilizzo di una infrastruttura interamente basata su IP che permette di effettuare chiamate a una frazione del costo originale, arrivando a una riduzione degli importi che può toccare il 90%.

Un’altra motivazione è quella della sicurezza informatica. In un momento in cui la sicurezza dei propri dati è diventato un tema cruciale a causa del gran numero di attacchi informatici a cui ogni azienda è sottoposta, Nconnect Voice contribuisce a diminuire il rischio di compromissione e furto di dati proteggendo la privacy di ogni conversazione tramite una serie di misure di sicurezza molto avanzate.

La possibilità di integrare il centralino con gli eventuali altri sistemi di unified communication presenti in azienda, come ad esempio Microsoft Teams, renderà inoltre molto più semplice per i dipendenti e collaboratori esterni partecipare alle riunioni, ovunque si trovino e con qualsiasi dispositivo.

Cosa serve per passare a Nconnect Voice?

Ogni azienda può portare in cloud il proprio centralino a prescindere dalla sua età e dalla configurazione. Gli scenari possibili sono tre.

Nel primo caso ricadono le aziende che hanno centralini PBX molto vecchi, con tecnologia proprietaria e che non prevede l’uso di protocolli di rete. Questi sono tipicamente installati da più di cinque anni fa e si basano su connessioni verso linee analogiche o ISDN PRI. Per collegare al cloud queste infrastrutture e godere di tutti i vantaggi di Nconnect Voice basta installare un dispositivo detto IAD (Integrated Access Devide) e configurarlo, senza necessità di cambiare alcun prodotto in azienda.

Nel secondo caso ricadono quelle aziende che hanno installato un centralino PBX recente, ma ancora non basato su protocollo IP. A seconda del produttore, potrebbe bastare un semplice update del software per renderlo adatto a connettersi al cloud oppure potrebbe esser necessario inserire un gateway come nel caso precedente.

Il terzo caso è il più semplice da gestire e comprende quelle aziende che hanno installato un centralino recente già predisposto per la connessione IP. In questo caso basta una rapida configurazione di alcuni parametri per rendere effettive tutte le funzioni di Nconnect Voice e godere dei relativi vantaggi.

Grande versatilità e gestione delegabile all’esterno

Passare da un centralino PBX locale a uno collegato al cloud permette di gestire molto più semplicemente tutta una serie di funzioni che con la vecchia struttura diventano complesse o impossibili. Nella tabella qui di seguito si trovano le funzioni principali gestibili tramite una comoda interfaccia web accessibile ovunque.

Una particolare menzione merita la possibilità di dare in gestione il sistema telefonico a un partner tecnologico esterno, sollevando i dipendenti da un carico di lavoro che offre poco valore aggiunto.

Passare al cloud è la soluzione migliore

Riassumendo, possiamo dire che un centralino connesso al cloud porta moltissimi benefici a un’azienda, partendo da quelli economici con risparmi fino al 90% per arrivare fino a una gestione delle comunicazioni aziendali più efficace e puntuale che si riflette sull’efficienza di tutti i processi aziendali.

Per saperne di più, visita la pagina dedicata al servizio e porta in cloud le comunicazioni della tua azienda!