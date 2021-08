Check Point Research: +29% di attacchi al settore dell’istruzione

Check Point Research (CPR) riporta che stiamo assistendo ad un costante aumento del numero settimanale di cyberattacchi per organizzazione a livello globale, con il settore dell’istruzione e della ricerca colpito ad un tasso più elevato rispetto agli altri.

«Nel 2020, la pandemia di Covid-19 ha costretto le organizzazioni a passare improvvisamente a una forza lavoro prevalentemente remota. Nel giro di poche settimane, le organizzazioni che non avevano programmi di telelavoro esistenti hanno dovuto adattare e aggiornare le loro infrastrutture in modo che i loro dipendenti, partner e utenti potessero lavorare da casa».

«Ora siamo a metà del 2021, e la fine della pandemia non è in vista, con le organizzazioni in molti settori che devono affrontare un panorama di minacce sempre più attivo e complesso».

In particolare, le organizzazioni nel settore dell’istruzione e della ricerca si trovano impegnate in una battaglia di sicurezza informatica come mai prima d’ora. Questo include scuole, università e strutture di ricerca.

Più di recente, il Dipartimento dell’Istruzione nel Nuovo Galles del Sud in Australia ha riferito di aver subito un attacco informatico che ha portato alla chiusura di molte delle loro piattaforme online, pochi giorni prima dell’inizio dell’apprendimento a distanza nel nuovo trimestre scolastico.

«Infatti, nel luglio 2021, l’istruzione e la ricerca è stato il settore che ha sperimentato il più alto volume di attacchi, con una media di 1.739 attacchi settimanali per organizzazione».

«Un aumento del 29% rispetto alla prima metà del 2021. L’unico settore che ha fatto un cambiamento più alto rispetto alla prima metà del 2021 è stato il tempo libero, al 51%, come ci si potrebbe aspettare durante i mesi estivi».

L’Italia ha avuto una media di 5.016 attacchi settimanali per organizzazione (aumento del 70%). Israele ha rilevato 4.011 attacchi settimanali (aumento del 51%) mentre l’Australia 3.934 attacchi settimanali (aumento del 17%).

Per regione, le organizzazioni del settore istruzione/ricerca nell’Asia meridionale sperimentano attualmente il più alto volume di attacchi, con una media di 5.084 attacchi settimanali per organizzazione.

Si tratta di un aumento del 23% rispetto alla prima metà dell’anno. Seguono l’Asia orientale con 3.873 attacchi (aumento del 79%), Australia e Nuova Zelanda, con 3.684 attacchi (aumento del 17%).